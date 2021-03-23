Повышение ставки со стороны ЦБ РФ на мартовском заседании в целом стало сюрпризом для рынка. Сюрприз не в самом повышении (с начала года рынок уже заложил рост ставок на 1% исходя из котировок кривой ОФЗ), а именно в данном заседании, и в выбранном времени для этого шага. Согласно рыночному консенсус-прогнозу, 12 из 13 аналитиков ожидали сохранения ставки на текущем уровне. Тем самым регулятор избрал вариант, который не сходился с ожиданиями рынка.

Статистически отечественные рыночные аналитики достоверно предсказывали движение ключевой ставки в 78% случаев. Лучше, чем 65% несколькими годами ранее, но всё ещё ниже уровня банков развитых стран, которые делают это с достоверностью 90-100%. И на данный момент это основное разочарование от решения по ставке, так как оно показывает отсутствие понимания рынком действий Центрального банка.

Ещё один важный аспект. Объявленный ранее переход к нейтральной ставке, по заверениям самого ЦБ РФ, должен был растянуться на 2022-2023 годы. Нормализация ставки является одним из пунктов для формирования долгосрочного базиса развития суверенной экономики и достижения долгосрочных целей по инфляции. Однако последние кризисы показывают, что одной из ошибок в ДКП развитых стран также являлось слишком быстрое повышение ставки. Экономика любой страны – инертная система, которая медленно реагирует на изменения денежно-кредитной политики. Именно поэтому во избежание шоков важен медленный темп повышения ставки, особенно в условиях, когда восстановление от кризиса 2020 года ещё не является очевидным, то есть загрузка производственных мощностей далека от максимумов и не имеет проинфляционного эффекта.

ЦБ РФ указывает на рост инфляции в I квартале 2021 года на фоне потребительской активности населения по причине роста денежных остатков. Данный фактор можно отнести к кратковременным, как и эффект от девальвации. В целом ЦБ повысил свой прогноз по ожиданиям относительно уровня инфляции в конце года до «выше 4%».

Исходя из последних трендов, приходится признать, что инфляция фактически является трудно прогнозируемым показателем в России даже для самого ЦБ. Здесь сказывается не только высокая зависимость от внешнего счета, слабая диверсификация экономики, но и, похоже, плохое качество статистических данных, используемых для прогнозов. В этих условиях краткосрочные действия ЦБ РФ остаются слабо предсказуемымиa для рынка.