Сектор российских еврооблигаций: доходность турецких долларовых гособлигаций взлетела на 100 б. п. На фоне некоторой стабилизации на рынке базового актива, вчерашний день сложился для большинства ЕМ довольно спокойно. Впрочем, это нельзя отнести к турецким евробондам, которые пережили настоящий sell-off, вызванный увольнением главы ЦБ республики, выступавшего за политику высоких ставок. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку. Участники рынка крайне негативно восприняли как неопределенность, вызванную постоянной сменой монетарного курса (уволенный глава ЦБ – третий с 2019 года), так и потенциальное возвращение политики низких ставок, что может усилить отток капитала.

Сектор ОФЗ: в густых красных тонах. К ожиданию санкций в прошлую пятницу добавился еще один негативный фактор для ОФЗ – переход российского ЦБ к политике повышения ключевой ставки. В результате, долговой рынок в ускоренном режиме продолжил переписывать ценовые минимумы, невиданные со времен «пандемических» распродаж марта прошлого года. Однолетняя ОФЗ закрылась по доходности на уровне 5,1% – то есть, участники рынка уже учли в ценах достижение ключевой ставкой нижней границы своего нейтрального диапазона (5-6%). Напомним, что регулятор в пятницу повысил ставку до 4,5%, не исключив дальнейшего ужесточения своей ДКП.