В понедельник рынки успокоились после снижения доходности трежерис на 3 б.п. S&P вырос на 0,7%, нефть торговалась в диапазоне $64-65 за баррель. Однако растущие опасения инвесторов по поводу локдаунов в Европе не дали рынкам пойти выше: так, в Германии был введён пятидневный локдаун, чтобы избежать переполненности госпиталей. Также темпы заражения выросли в Бразилии, Индии и ЮАР.

INEOS (BB/Ba3/BB+) восстановил показатели в 4кв20 до докризисного уровня. Скорректированная EBITDA составила +€510 млн +33% г/г и на уровне 2019 года. EBITDA маржа за 4кв20 и за весь 2020 составила 17% или на 2% больше г/г. Свободный денежный поток в 4кв20 составил +€57 млн после % по кредитам. Чистый долг составил €7,1 млрд – увеличился на €350 млн из-за M&A. Долговая нагрузка по Net Debt/EBITDA повышенная 3,7х (снижение с 3,8х в 3кв20). Объём продаж за весь 2020 год был на 2% меньше г/г.

Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как показатели бизнеса восстановились до уровня 2019 года, а бизнес в целом подтвердил свою устойчивость в период пандемии, поскольку маржинальность выросла, а объёмы продаж сильно не пострадали.

По данным The Wall Street Journal, Alibaba может быть вынуждена продать свои медиа-активы в рамках широкомасштабных антимонопольных действий китайского правительства против компании. Сообщается, что Alibaba не будет вынуждена продавать свои прямые дочерние компании, в том числе платформу потокового видео Youku Tudou, подразделение по производству фильмов Alibaba Pictures, издателя видеоигр Lingxi Games и подразделение программного обеспечения UCWeb. Но антимонопольные регуляторы могут вынудить Alibaba отказаться от своих пассивных пакетов акций нескольких новостных агентств и платформы социальных сетей Weibo.

По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость для компании. По данным The Wall Street Journal, помимо инвестиции в Weibo власти КНР также не устраивает инвестиция в South China Morning Post, которая в последнее время сообщала о протестах в Гонконге. Mы считаем, что на данный момент акции компании являются недооцененными как с точки зрения рыночных мультипликаторов (EV/Sales 6,44, P/E 25), так и с точки зрения дисконтированных денежных потоков.

В 2020 году рынок розничной торговли в КНР оценивался примерно в 44 трлн юаней, а онлайн-торговля – в 11 трлн юаней ($1,7 трлн). Мы считаем, что розничная торговля в КНР через 10 лет может достигнуть 96 трлн юаней ($5,3 трлн). Онлайн-продажи могут вырасти до 36% с текущих 25% к 2031 году. Доля Alibaba в онлайн-продажах в КНР – примерно 60%, и мы считаем, что доля компании снизится до 52% от рынка (CAGR рынка 10 лет – 12%). Международная экспансия (AliExpress, Lazada) будет нарастать.

Рынок облачной инфраструктуры может вырасти с текущих $142 млрд (CAGR 10 лет – 17,5%) и компания может увеличить свою долю с текущих 6% до 13%, благодаря эффекту низкой базы в КНР, Азии и Африки. Выручка компании будет расти со среднегодовым темпом 16% и может достигнуть 2,3 трлн юаней ($352 млрд) через 10 лет. Через 10 лет розница в КНР будет давать 55% выручки (2020 г.: 65%), облачные сервисы будут приносить 25% (2020 г.: 8%), международная розничная торговля сможет принести 12% (2020 г.: 5%).



