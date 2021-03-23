В лидерах роста к середине сессии были бумаги En+ Group (+3,22%), а также котировки ФосАгро (+2,84%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,62%. В лидерах снижения находились котировки ЛСР (-3,44%) и гдр TCS Group (-3,04%).

С технической точки зрения активность по привилегированным акциям Сургутнефтегаза возросла в связи с укреплением доллара против рубля, которое возвращает бумагам защитную функцию даже при падении нефтяных котировок. Краткосрочно акции сохраняют привлекательность при положении выше 40 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и могут стремиться к мартовскому максимуму 40,86 руб. В то же время более масштабное снижение нефтяных цен может лишить бумаги импульса к повышению – среднесрочно до закрепления выше 40,86-41,15 руб. ставки на рост лучше не делать.