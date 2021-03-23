Сегодня российский рубль снова активно снижался, пара доллар-рубль протестировала важный уровень сопротивления в районе 76.3. Надо сказать, что падение рубля проходит синхронно со снижением всех российских активов и с падением валют стран с развивающейся экономикой.

Очевидно, что глобальные игроки начали резать риски на развивающихся рынках в связи с растущими ожиданиями ужесточения монетарной политики из-за растущей инфляции. Это общий глобальный тренд, который влияет и на нас.

Однако есть и параллельная тема, нагнетающая дополнительный риск – это возможное усиление санкционного давления со стороны США. Причем, с моей точки зрения, важно даже не отключение России от SWIFT, а возможное ограничение долларовых трансакций, иранский вариант.

Как потенциальные санкции США могут отразиться на рынке ОФЗ

Конечно, никто пока не предполагает, что Россия окажется в иранской лодке, но угроза такая есть, и я точно знаю, что ни власть, ни население к этому не готовы.



