Отечественный рынок в заложниках чужих санкций
К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,68% до 3465,49 п., а РТС падал на 2,26% до 1434,45 п. Не успел российский рынок пережить турецкие проблемы, как навалились новые, но уже с Дальнего Востока. Европа с 1989 года не беспокоила Китай санкциями, но решила применить свой глобальный подход к защите прав человека.
Уверенный рост были лишь в химии и нефтехимии за счёт роста акций «ФосАгро» почти на 2,5%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 42 млрд рублей к середине дня. В техническом плане картина рынка пока укладывается в рамки консолидации в широком диапазоне. Лишь при падении индекса МосБиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ждать усиления сигналов на продажу.
Etalon Group отчиталась за прошедший год и подтвердила общие тенденции в отрасли. Выручка уменьшилась на 6,7% до 78,7 млрд рублей. Однако EBITDA повысилась на 48% до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль возросла на 89%. Соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) снизилось до 1,2X. Отчёт нельзя назвать блестящим в сравнении с другими застройщиками, но кризисный год компания отработала весьма неплохо. И вновь о «Северном потоке-2». Госсекретарь США в рамках совещания с НАТО в очередной раз подчеркнул, что проект не отвечает интересам Европы и США. «Президент Джо Байден был предельно чёток. Он считает, что газопровод является плохой идеей. Плохой для Европы, для США, безусловно противоречит европейским целям по безопасности. Он обладает потенциалом подорвать интересы Украины, Польши и ряда других партнёров и союзников».
Рубль вместе с другими сырьевыми валютами реагирует на старт санкционных действий против Китая
Рубль продолжил слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4710 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,56% на день, 4,67% на месяц и 4,86% на неделю. Китайская история негативно влияет на сырьевые валюты. AUD слабел на 1,0%, а NZD вовсе терял до 1,7%. То есть валюты, связанные непосредственно с китайским импортом, приняли на себя удар санкционного обмена.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210323/833304097.html