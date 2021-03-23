К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,68% до 3465,49 п., а РТС падал на 2,26% до 1434,45 п. Не успел российский рынок пережить турецкие проблемы, как навалились новые, но уже с Дальнего Востока. Европа с 1989 года не беспокоила Китай санкциями, но решила применить свой глобальный подход к защите прав человека.

Грозит ли России иранский сценарий?

Уверенный рост были лишь в химии и нефтехимии за счёт роста акций «ФосАгро» почти на 2,5%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 42 млрд рублей к середине дня. В техническом плане картина рынка пока укладывается в рамки консолидации в широком диапазоне. Лишь при падении индекса МосБиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ждать усиления сигналов на продажу.

Etalon Group отчиталась за прошедший год и подтвердила общие тенденции в отрасли. Выручка уменьшилась на 6,7% до 78,7 млрд рублей. Однако EBITDA повысилась на 48% до 12,6 млрд рублей. Чистая прибыль возросла на 89%. Соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) снизилось до 1,2X. Отчёт нельзя назвать блестящим в сравнении с другими застройщиками, но кризисный год компания отработала весьма неплохо. И вновь о «Северном потоке-2». Госсекретарь США в рамках совещания с НАТО в очередной раз подчеркнул, что проект не отвечает интересам Европы и США. «Президент Джо Байден был предельно чёток. Он считает, что газопровод является плохой идеей. Плохой для Европы, для США, безусловно противоречит европейским целям по безопасности. Он обладает потенциалом подорвать интересы Украины, Польши и ряда других партнёров и союзников».

Рубль вместе с другими сырьевыми валютами реагирует на старт санкционных действий против Китая

Рубль продолжил слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4710 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,56% на день, 4,67% на месяц и 4,86% на неделю. Китайская история негативно влияет на сырьевые валюты. AUD слабел на 1,0%, а NZD вовсе терял до 1,7%. То есть валюты, связанные непосредственно с китайским импортом, приняли на себя удар санкционного обмена.

Как потенциальные санкции США могут отразиться на рынке ОФЗ



