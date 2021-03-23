Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль продолжил быстро снижаться, обновляя минимальные с начала февраля уровни в паре с долларом и трехнедельный минимум — в паре с евро.

Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня планомерно сдают позиции. Утром наблюдались активные попытки развернуться вверх, но после старта основной российской сессии снижение возобновилось.

Основным негативом по-прежнему выступает ухудшение ситуации с пандемией в Европе, которое может перекинуться на другие регионы. Это ставит под угрозу скорое снятие ограничений, на которое ставили инвесторы, ожидавшие, что оно приведет к быстрому восстановлению экономики.

Однако главной причиной столь стремительного ослабления рубля выступает санкционная неопределенность. Ранее американские власти заявляли о планах обнародовать на этой неделе новые антироссийские меры.

Развивающиеся валюты с начала дня находятся под давлением, утром скорректировав потери благодаря просадке доллара. Но затем он совершил мощное восходящее движение, ускорив снижение развивающихся валют. Правда, некоторые из них находятся в плюсе, в том числе турецкая лира, умеренно корректирующая большие потери понедельника.

Российский долговой рынок ускорил и без того быстрое нисходящее движение, что оказывает дополнительное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI снижается десятую сессию подряд, вновь переписав двенадцатимесячный минимум.

Даже при стабилизации внешнего фона рубль способен продолжить снижение из-за неопределенности с размером потенциального ущерба от еще необъявленных санкций. Она сама по себе уже наносит определенный вред рыночной и финансово-экономической стабильности, хотя пока эффект имеет краткосрочный и по большей части эмоциональный характер.

Нефть возобновила активное снижение

В первой половине дня нефть умеренно сдавала позиции, периодически корректируясь, однако затем перешла к быстрому снижению. В результате котировки Brent обновили месячный минимум, после чего резко отскочили, теряя сейчас 3,6% около отметки $62,2.

Нестабильность мировых рынков, а также ухудшение ситуации с пандемией в Европе все-таки спровоцировали еще одну волну распродаж на нефтяном рынке. Дополнительное давление на все сырьевые товары оказывает активный рост доллара.

На фоне столь непростой ситуации сильное влияние на нефтяные цены способна оказать еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 0,9 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,1 млн барр.

Доллар устремился вверх

Поначалу американская валюта сдержанно повышалась, совершая частые откаты от новых дневных вершин. На старте российской сессии рост ускорился, индекс доллара (DXY) обновил двухнедельный максимум, прибавляя сейчас 0,4% около значения 92,2 п.

Европейская валюта с начала дня находилась под умеренным давлением, испытав после нашего открытия резкий провал. Затем нисходящая динамика продолжилась, в результате чего пара EUR/USD приблизилась к двухнедельному минимуму, теряя сейчас 0,45% вблизи отметки 1,188.

Техническая картина

Пара USD/RUB быстро преодолела область сопротивления 74,84–75,08, и вскоре оказалась недалеко от более серьезного технического препятствия 76,5–76,7. После данного импульса котировки существенно скорректировались. Тем не менее до закрытия часовой свечки под промежуточной поддержкой 75,23 более вероятно, что мы увидим атаку на четырехмесячную вершину.



