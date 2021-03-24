По итогам вторника европейский фондовый рынок показал преимущественно отрицательную динамику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,2%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,4%, французский CAC 40 — на 0,4%. Германский DAX прибавил 0,56%.

Фоном для снижения стала новая волна заражений коронавирусом и новые блокировки в Германии, что усилило опасения медленного восстановления экономики после пандемии. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля.

Динамика американского фондового рынка также была отрицательной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq потерял 1,12% до 13227 пункта, Dow закрылся на 0,94% ниже нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,76% и составил 3910.

Вторник был насыщен на корпоративные события. Акции Microsoft выросли на 0,7% после сообщений, что компания ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за $10 млрд. Покупка геймерского мессенджера предположительно может усилить игровой бизнес компании. Котировки ViacomCBS снизились на 9,1% в ходе основной сессии после того, как компания объявила о планах продать свои акции на сумму $3 млрд. Бумаги Discovery потеряли 4% после того, как UBS понизил рейтинг компании до «продавать». Акции AstraZeneca потеряли 3,5% после сообщений Bloomberg о том, что компания, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

Boeing потерял 4% на фоне заключения двухлетнего возобновляемое кредитное соглашение на сумму $5,28 млрд. Ранее предполагалась сумма в $4 млрд. Уже после закрытия основной торговой сессии на 12% снизились бумаги GameStop после публикации неоднозначного отчета за квартал. Прибыль на акцию практически совпала с прогнозами, а вот выручка оказалась ниже ($2,12 млрд против ожидаемых $2,21 млрд). Intel прибавил 4% в ходе вечерней сессии после информации о затратах в $20 млрд для строительства двух заводов по производству чипов в Аризоне.

В среду выйдут данные индексу потребительских цен в Великобритании, данные по индексу деловой активности в сфере услуг и промышленности в Еврозоне, США сообщат данные по заказам на товары длительного пользования и индексу деловой активности в промышленности.