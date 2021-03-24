По итогам вчерашней основной торговой сессии Индекс Мосбиржи снизился на 0,6%. Но распродажи продолжились и на вечерней сессии.

Инвесторы ждали вчера вступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Конгрессе. Если речь главы Минфина была воспринята нейтрально, то после выступления Пауэлла рынки начали снижаться. Как всегда, он сказал о том, что не видит рисков сильного влияния инфляции на экономику, отметив, что у ФРС есть меры для борьбы с ней. Однако насторожили слова Пауэлла, что он не будет комментировать дальнейшие действия регулятора по денежно-кредитной политике.

Так что закрылся американский рынок вчера с потерями в 0,8-1,2%. Наиболее сильно просел высокотехнологический сектор. Сегодня американские фьючерсы торгуются около нуля.

Наибольший негатив для рублевых активов несет нефть, которая вчера обвалилась в район 60 долларов за баррель. Основной причиной этого стала «третья волна» коронавируса в Европе, а спусковым крючком – решение властей Германии продлить карантинные меры до 18 апреля.

Таким образом, надежды на быстрое восстановление экономики Еврозоны, прежде всего транспортного сектора, не оправдались. Технически и фундаментально перекупленная нефть начала исключать эти ожидания из цен. Следующей целью снижения нефти можно назвать район 58 долларов за баррель, а потом 55 долларов. Последнюю отметку можно назвать «справедливой ценой» в сложившейся ситуации.

Впрочем, не все так плохо. Нефть может вновь начать подъем в район 65 долларов при улучшении общего фона, в том числе при ослаблении курса доллара к мировым валютам.

Удивительно, но вчера лучше рынка выглядела «Роснефть», прибавив 0,4%. Мы уже неоднократно отмечали, что бумага очень сильно недооценена фундаментально, и в любой момент можно ждать выкупа ее акций.

Открытие рынка по Индексу Мосбиржи сегодня пройдет с минусом. Но пока индикатор не закрепился под отметкой 3400 пунктов, поводов для паники нет. Не исключено, что сегодня мы увидим отскок американского рынка, что благотворно отразится и на российских акциях.

Пока можно пытаться откупить подешевевшие бумаги. Наиболее перспективны Сбербанк, черные металлурги и подошедший близко к поддержке 22 тыс «Норильский Никель».

А вот с рублем ситуация совсем печальная – российская валюта продолжает сыпаться. Вчера торги закрылись выше сопротивления 76 руб, сегодня на утренних торгах рубль теряет еще 0,4%. Конечно, негативом для рубля является упавшая нефть и выросший доллар. Но что-то ранее, когда все было хорошо, рубль не очень спешил расти.

Так что основной причиной девальвации является все-таки слабость отечественной экономики, в том числе ожидания сокращения платежного баланса уже в ближайшие месяцы.

Следующей целью для падения рубля выступает отметка 78, пробитие которой отправит рубль на исторические минимумы. Но в ближайшее время, при первых признаках улучшения внешнего фона, ждем фиксации прибыли рублевыми «медведями». Не исключено, что в торги прямо или косвенно вмешается Банк России, которому надо удерживать инфляцию, что условиях девальвации сделать невозможно.



