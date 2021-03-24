В фокусе нефть и рубль
Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции ВСМПО-Ависма (+3,67%). В списке аутсайдеров оказались бумаги Россетей (-3,82%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.
Минфин отменил аукцион ОФЗ. Ситуация на рынке неблагоприятна для размещения госбондов. Индекс цен гособлигаций на минимуме за год. Доходность десятилетних ОФЗ достигла 7,3%. Основной причиной этого стал отток нерезидентов. Минфин, на наш взгляд, выбрал правильную тактику. Давать большую премию к рынку сейчас не имеет смысла, нет и необходимости в срочных заимствованиях. Спрос на ОФЗ восстановится, когда перестанет расти инфляция и стабилизируется курс рубля.
Пара USD/RUB достигла верхней границы широкого бокового коридора, в котором находится с конца прошлого года. Дополнительным поводом для ослабления рубля выступает коррекция цены на нефть, обусловленная опасениями по поводу избытка предложения. Котировки нефти могут стабилизироваться после публикации данных о запасах в США. Выход пары USD/RUB наверх из коридора 73-76способен привести к отскоку, поэтому рынок облигаций в ближайшие дни будет в напряжении.
Ожидаем отрицательную динамику. Внешний фон умеренно негативен. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3450-3500 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210324/833307361.html