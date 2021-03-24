Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции ВСМПО-Ависма (+3,67%). В списке аутсайдеров оказались бумаги Россетей (-3,82%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.

Минфин отменил аукцион ОФЗ. Ситуация на рынке неблагоприятна для размещения госбондов. Индекс цен гособлигаций на минимуме за год. Доходность десятилетних ОФЗ достигла 7,3%. Основной причиной этого стал отток нерезидентов. Минфин, на наш взгляд, выбрал правильную тактику. Давать большую премию к рынку сейчас не имеет смысла, нет и необходимости в срочных заимствованиях. Спрос на ОФЗ восстановится, когда перестанет расти инфляция и стабилизируется курс рубля.

Пара USD/RUB достигла верхней границы широкого бокового коридора, в котором находится с конца прошлого года. Дополнительным поводом для ослабления рубля выступает коррекция цены на нефть, обусловленная опасениями по поводу избытка предложения. Котировки нефти могут стабилизироваться после публикации данных о запасах в США. Выход пары USD/RUB наверх из коридора 73-76способен привести к отскоку, поэтому рынок облигаций в ближайшие дни будет в напряжении.

Ожидаем отрицательную динамику. Внешний фон умеренно негативен. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3450-3500 пунктов.