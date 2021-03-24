На российском рынке преобладают негативные драйверы

Российский рынок акций вчера оставался под давлением из-за снижения нефтяных котировок, отступления внешних рынков и сохраняющихся опасений по поводу новых санкций в отношении РФ. Заметное ослабление рубля в последние дни и сокращение инвесторами позиций в ОФЗ также способствуют негативным настроениям.

Санкции

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Минфин вчера решил отложить проведение аукционов ОФЗ из-за роста доходности гособлигаций на фоне снижения аппетита к рисковым активам в мире после резкого падения турецкой лиры, роста доходностей UST, а также под влиянием спекуляций СМИ на тему возможных санкций против российского суверенного долга.

Вчера индекс РТС обвалился на 2,2%, а индекс Мосбиржи потерял 0,6%.

Европейские рынки провели день в красной зоне недалеко от уровней понедельника из-за усилившихся опасений, что продление режима жесткого карантина в ряде стран на начало следующего квартала ставит по вопрос перспективы восстановления сервисного сектора, который обеспечивает значительную часть ВВП еврозоны. К тому же Европейский фонд поддержки экономики объемом 750 млрд евро пока не заработал в полном объеме. Индекс EuroStoxx 50 за день снизился 0,2%. 

Глава ФРС не ожидает сильного роста инфляции

Американские индексы вчера также упали, а котировки UST поднялись, чему способствовал рост спроса на низкорисковые активы. Индекс S&P просел на 0,8%, Nasdaq потерял 1,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на 6 б.п. до 1,62%. Росту спроса на UST помогла оценка инфляции председателем ФРС Джеромом Пауэллом, который в ходе вчерашнего выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса подтвердил позицию, озвученную ранее на пресс-конференции по итогам заседания ФРС.

"Прибыль

Как реагирует рынок на решения центробанков и что делать инвесторам

Пауэлл считает, что хотя восстановление идет более быстрыми темпами, чем предполагалось, оно еще далеко не завершено, поэтому ФРС продолжит оказывать экономике необходимую поддержку "столько, сколько потребуется". ФРС ожидает, что инфляция будет расти в течение нынешнего года из-за низкой прошлогодней базы, отложенного спроса и проблем с поставками в условиях пандемии. Однако влияние этих факторов будет "ни особенно сильным, ни устойчивым". При этом программа стимулов объемом 1,9 трл долларов, по мнению главы ФРС, не приведет к ускорению роста цен.

В любом случае, ФРС имеет достаточно средств, чтобы предотвратить нежелательный разгон инфляции, если потребуется. Пауэлл подтвердил, что регулятор заблаговременно даст сигнал о начале сворачивания программы выкупа активов.

Сегодня азиатские рынки вновь падают. Фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются в небольшом минусе, нефтяные котировки после вчерашнего падения меняются мало.

Российский рынок продолжит снижение. 