На российском рынке преобладают негативные драйверы

Российский рынок акций вчера оставался под давлением из-за снижения нефтяных котировок, отступления внешних рынков и сохраняющихся опасений по поводу новых санкций в отношении РФ. Заметное ослабление рубля в последние дни и сокращение инвесторами позиций в ОФЗ также способствуют негативным настроениям.

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Вчера индекс РТС обвалился на 2,2%, а индекс Мосбиржи потерял 0,6%.

Европейские рынки провели день в красной зоне недалеко от уровней понедельника из-за усилившихся опасений, что продление режима жесткого карантина в ряде стран на начало следующего квартала ставит по вопрос перспективы восстановления сервисного сектора, который обеспечивает значительную часть ВВП еврозоны. К тому же Европейский фонд поддержки экономики объемом 750 млрд евро пока не заработал в полном объеме. Индекс EuroStoxx 50 за день снизился 0,2%.

Глава ФРС не ожидает сильного роста инфляции

Американские индексы вчера также упали, а котировки UST поднялись, чему способствовал рост спроса на низкорисковые активы. Индекс S&P просел на 0,8%, Nasdaq потерял 1,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на 6 б.п. до 1,62%. Росту спроса на UST помогла оценка инфляции председателем ФРС Джеромом Пауэллом, который в ходе вчерашнего выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса подтвердил позицию, озвученную ранее на пресс-конференции по итогам заседания ФРС.

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В любом случае, ФРС имеет достаточно средств, чтобы предотвратить нежелательный разгон инфляции, если потребуется. Пауэлл подтвердил, что регулятор заблаговременно даст сигнал о начале сворачивания программы выкупа активов.

Сегодня азиатские рынки вновь падают. Фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются в небольшом минусе, нефтяные котировки после вчерашнего падения меняются мало.

Российский рынок продолжит снижение.