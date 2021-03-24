Инвесторы на мировых рынках продолжают искать и находить поводы для продаж.

В конце прошлой и начале этой недели таким поводом стали опасения относительно роста инфляционных ожиданий в США и доходности казначейских облигаций, что подталкивало инвесторов к мысли о возможном более раннем сворачивании мягкой денежно-кредитной политики в Штатах. Однако последние выступления главы ФРС Дж. Пауэлла и других представителей американского регулятора смогли успокоить рынки, что привело к переходу доходности облигаций к снижению и могло бы стать фактором, способствующим восстановлению рисковых активов.

Как реагирует рынок на решения центробанков и что делать инвесторам

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как негативные. Азиатские рынки находятся под давлением, теряя в пределах 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня несут потери до 0,2%. Рынок энергоносителей, после провала во вторник, предпринимает слабые попытки к коррекционному восстановлению. Из важных факторов, способных сегодня оказать существенное влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Учитывая ситуацию с коронавирусом и карантинными ограничениями в Европе, статистика по PMI европейских стран может преподнести инвесторам неприятный сюрприз. Также отметим выход статистики по заказам на товары длительного пользования в США.

Грозит ли России иранский сценарий?

Сегодня на утренней сессии рубль продолжил ослабевать по отношению к основным мировым валютам, несмотря на попытки восстановления в ценах на нефть. В результате чего доллар/рубль поднялась в район 76,8 рубля, обновив тем самым максимумы с ноября прошлого года. В дальнейшем ожидаем закрепления американской валюты в верхней половине диапазона 75-77,5 рубля и попыток тестирования его верхней границы. При этом с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть, на наш взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что, в случае снижения санкционных рисков, может привести к его восстановлению.



