На российском рынке акций не наблюдается ажиотажа среди покупателей, а ведь еще неделю назад индекс Мосбиржи штурмовал исторические максимумы. Во вторник обороты торгов немного подросли, ключевые голубые фишки завершали сессию в минусе. Более 2% потерял долларовый индекс РТС за счет слабости рубля. При этом наш рынок по-прежнему отстает от динамики других развивающихся площадок и в частности индекса MSCI EM.

Общий фон остается напряженным. Цены на нефть снизились, а американский рынок возобновил падение. Кроме того, сохраняются повышенные геополитические риски. В цены активов закладывается риск-премия сценария новых санкций со стороны США.

Общим негативом для биржевых площадок по-прежнему выступает ухудшение ситуации с пандемией в Европе. Это ставит под угрозу скорое снятие ограничений, на которое ставили инвесторы, ожидавшие, что оно приведет к более быстрому восстановлению экономики.

По индексу Мосбиржи для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше 3500–3520 п. С текущим фоном на этой неделе сделать это будет достаточно сложно. При этом трендовая поддержка расположена лишь в районе 3400–3410 п.

При работе с акциями сейчас важно соблюдать диверсификацию по зависимости активов от валютных колебаний, когда в портфеле сбалансированы выигрывающие и проигрывающие от изменений курса USD/RUB бумаги. Традиционно сильнее остальных при росте курса доллара могут выглядеть привилегированные акции Сургутнефтегаза, поднявшиеся накануне на 1%. От слабости рубля частично выигрывают бумаги металлургов, нефтяников, добывающих компаний.

Падение нефти, рубля и облигаций

На этой неделе наблюдается сильный девальвационный импульс по рублю. Главная причина — риски санкций. Вторая причина — слабая динамика цен на нефть. Если с первым моментом сохраняется повышенная неопределенность, то в части фьючерсов Brent можно обозначить ближайшие ориентиры коррекции.

Во вторник нефтяные котировки просели на 5,9% до $60,5. Сейчас сложился комплекс негативных факторов. Это локдауны в Европе, высокие доходности на рынке гособлигаций США, слабый спрос со стороны крупных потребителей (например, Индия), обострение конфронтации Китая с США и Европой. Плюс учитываем и накопленную ранее перекупленность, ведь без существенных откатов котировки нефти выросли почти на 100% за 4,5 месяца. В качестве следующей сильной зоны поддержки по Brent выделяю район $57,7–58,3.

Курс USD/RUB вчера вышел из боковика последних недель, пробив отметку 75 и с ускорением отправился наверх. Закрытие проходило уже около 76,4. Ближайшим промежуточным ориентиром наверху выступает отметка 76,7. Дальнейшая динамика во многом зависит от геополитического фактора.

Риски санкций закладываются и в цены ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) во вторник просел на 0,7%. Падение продолжается уже десять сессий подряд. А вот индекс корпоративных долговых бумаг (-0,12%) традиционно реагирует с опозданием. К тому же в негосударственных облигациях, как правило, меньше концентрация иностранных инвесторов, которые чувствительны к факторам геополитики.

В фокусе

ВСМПО-АВИСМА (+3,7%). Акции обновили исторические максимумы. Судя по графику, кризис из-за спада спроса на титан на фоне глобальной пандемии преодолен. В 2020 г. объем продаж титановой продукции упал на 21%, выручка в долларах просела на 23%. Вместе с восстановлением глобального авиасообщения в 2021 г. финансовые результаты должны улучшиться. Именно на это ставят авансом инвесторы. За пять месяцев капитализация выросла на 60%. Накануне поддержку также оказал фактор слабости рубля. В данный момент нет уверенности в сохранении прежних темпов роста.

ФосАгро (+3,1%). После непродолжительной консолидации мы видим мощный импульс роста на высоких оборотах. Вчерашний повышенный спрос во многом может быть связан именно с валютным фактором. Подъем курса USD/RUB позитивен для рентабельности компании. До максимумов начала марта остается около 5%. Компанию сложно назвать сильно недооцененной, однако наблюдаемый спрос в акциях может быть отчасти продиктован поиском инструментов, которые защищают от девальвации. В частности, лучше рынка накануне выглядели и акции еще одного производителя удобрений— Акрона (+0,9%),

Россети-ао (-4%). Из-за отсутствия новых драйверов для роста интерес участников рынка к активу остается невысоким. Не находя поводов для роста, инвесторы фиксируют позиции. Падение продолжается уже шесть сессий подряд. Был сломлен годовой восходящий тренд. Локальная область поддержки может быть расположена около 1,47–1,50 руб.

Белуга (-6,1%). Акции поступательно снижаются после мощного импульса роста, сформированного в середине марта. Причин для такого ускорения восходящей тенденции не появлялось, так что возврат к исходным позициям абсолютно закономерное явление. В акциях Белуги по-прежнему ключевую роль играют локальные спекуляции, а не фундаментальная оценка. По мере того как уже вторая большая волна роста будет нейтрализована, интерес внутридневных трейдеров к активу снизится, а волатильность со временем упадет.

Среди корпоративных отчетов на российском рынке сегодня не ожидается важных публикаций. Из статистики можно будет обратить внимание на недельные данные по запасам и добыче нефти в США (17:30 МСК).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около уровня $61,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.