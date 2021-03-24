Цены на нефть Brent на утро среды немного восстанавливаются после обвала накануне к минимумам начала февраля (60,5 долл./барр). От недавних пиков котировки откатились уже почти на 15%, возвращаясь к более фундаментально оправданным уровням. Продолжение распродажи в сырье обусловлено отсутствием идей у инвесторов для дальнейшего роста сырья. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,9 млн барр. Запасы бензинов снизились на 3,7 млн барр., а запасы дистиллятов — выросли на 0,2 млн барр.

Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Темпы снижения цен на нефть оцениваем как избыточное и ждем сегодня попыток Brent вернуться к 62 долл./барр