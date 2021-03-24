Сектор российских еврооблигаций: UST-10 пытается стабилизироваться в диапазоне 1,6-1,7%. В последнее время конъюнктура на рынках долларового суверенного долга ЕМ полностью определяется картиной на рынке базового актива. Впрочем, вчера на фоне довольно резкой коррекции в нефти российская суверенная кривая двигалась в противофазе с другими крупными развивающимися рынками, нарастив доходности 5 б. п. Российские евробонды вернулись к локальным максимумам по доходности. На кривой доступна доходность 4,1%

Сектор ОФЗ: красный день календаря. В прошлый понедельник, в первый день недели тишины, предваряющей заседание ЦБ РФ по ставке, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Банк России изучает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики и может повысить ключевую процентную ставку до 5,5% или даже более до конца года. По тому, как разворачиваются события на долговом рынке в последние дни, можно сделать вывод, что участники рынка восприняли информацию Bloomberg более чем всерьез: доходность ОФЗ с погашением в декабре этого года достигла вчера отметки 5,24%.