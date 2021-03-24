Вчерашняя сессия показала очередную волну коррекционной динамики в рублевых процентных ставках. При этом источник коррекции довольно сложно идентифицировать, так же как сложно определить поводы для разворота (или хотя бы устойчивости). Отчасти, распродажа стала запоздалой реакцией на решение Банка России, однако повторимся – коммуникация не выглядела чрезмерно ястребиной, несмотря говорящую за себя брошь Эльвиры Набиуллиной. При этом, резонансной остается тематика потенциальных санкционных ограничений – их масштаб и момент появления сохраняют интригу, заставляя участников рынка в большей степени реагировать на моментальные настроения и ликвидность. Все вместе усилило давление на курс (USD/RUB 76.2, +1.8%), и одновременно получило определенный негативный импульс от уже реализованной коррекции.

Недооцененные данные: почему решение Банка России удивило рынок

Мы полагаем, что ситуация имеет шанс на временную стабилизацию, особенно в свете отката 10-летней доходности американских казначейских облигаций. Однако ожидания свежих статданных и санкционнных решений, а также рост волнения сырьевых котировок из-за опасений пандемии могут сохранить для рынка «гремучую» смесь сюрпризов, способную на ближайшую пару недель удержать локальный рынок в состоянии повышенной нервозности.