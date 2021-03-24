Вчерашняя сессия показала очередную волну коррекционной динамики в рублевых процентных ставках. При этом источник коррекции довольно сложно идентифицировать, так же как сложно определить поводы для разворота (или хотя бы устойчивости). Отчасти, распродажа стала запоздалой реакцией на решение Банка России, однако повторимся – коммуникация не выглядела чрезмерно ястребиной, несмотря говорящую за себя брошь Эльвиры Набиуллиной. При этом, резонансной остается тематика потенциальных санкционных ограничений – их масштаб и момент появления сохраняют интригу, заставляя участников рынка в большей степени реагировать на моментальные настроения и ликвидность. Все вместе усилило давление на курс (USD/RUB 76.2, +1.8%), и одновременно получило определенный негативный импульс от уже реализованной коррекции.

Здание Центрального банка РФ

Недооцененные данные: почему решение Банка России удивило рынок

В результате, в сегменте ОФЗ и процентных свопах волатильность доходностей достигала 15-20 бп в обе стороны. Индикативная доходность 10-летних ОФЗ вчера протестировала уровень 7.36%, но откатилась к концу дня до 7.29% (+11 бп с понедельника) после отказа Минфина от идеи проведения аукциона. При этом, наклон кривой 2-10 лет заметно сократился (до 140 бп), за счет роста доходность 2-летних ОФЗ (5.86%, +21 бп с понедельника). Подобное движение в коротких ставках было синхронизировано с ростом ставок в свопах (2-летний IRS – 7.0% на пике, закрытие 6.77%, +18 бп), что в свою очередь служит косвенным намеком на пересмотр ожиданий относительно монетарной политики в России. Однако, мы склонны относить подобную волатильность на счет низкой ликвидности рынка и возросшего спроса на закрытие позиций, с обязательством платежа плавающих ставок.

Мы полагаем, что ситуация имеет шанс на временную стабилизацию, особенно в свете отката 10-летней доходности американских казначейских облигаций. Однако ожидания свежих статданных и санкционнных решений, а также рост волнения сырьевых котировок из-за опасений пандемии могут сохранить для рынка «гремучую» смесь сюрпризов, способную на ближайшую пару недель удержать локальный рынок в состоянии повышенной нервозности.