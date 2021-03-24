Третья волна Covid-19 может помешать планам ОПЕК+ по сокращению запасов
С середины прошлой недели произошла существенная коррекция цен на нефть – за неделю котировки нефти марки Brent рухнули более чем на 8%, а вчера они опускались даже ниже отметки в 60 долл./барр. (к утру котировки восстановились ближе к 61 долл./барр. и торгуются немногим ниже этого уровня). Главной причиной коррекции стало продление карантинных мер в Европе. Так, в Германии карантин будет продлен до 18 апреля, на период с 1 по 5 апреля и вовсе меры ужесточаются для снижения заболеваемости. В целом на рынке большие опасения по поводу спроса на нефть, так как вакцинация идет медленными темпами, а третья волна коронавируса может вновь сократить спрос.
Мы полагаем, что в ближайшее время инвесторы будут сфокусированы на данных по запасам, главным образом в США. Если ограничения ОПЕК+ помогут удержать рынок в равновесии, то мы не исключаем вновь повышения цен на падающих запасах в США. Однако, помимо этого, необходимо обращать внимание на данные по добыче в этой стране. Так, после резкого падения в феврале из-за морозов, добыча там пока лишь восстановилась до 10,9 млн барр., и пока не видно возможностей выйти на уровни до Covid-19. Тем не менее, количество активных буровых нефтяных установок продолжает расти. Их число достигло 318 штук, что на 85% выше минимального уровня августа прошлого года. На наш взгляд, такая волатильность в ценах не позволит принимать инвестиционные решения по сланцевой добыче, и США не смогут существенно увеличить добычу.
Таким образом, если новые карантинные меры не примут вид тотальных ограничений на передвижение, то план ОПЕК+ по сокращению мировых запасов должен продолжить реализоваться. Если это подтвердят данные по запасам, то у инвесторов может вновь появиться уверенность в дальнейшем восстановлении спроса, что должно подстегнуть цены. Не стоит забывать, что и ОПЕК+ систематически наблюдает за балансом на рынке и проводит ежемесячный контроль для принятия необходимых мер. Мы полагаем, что волатильность цен останется на высоком уровне, но в целом по году восстановление продолжится. Напомним, мы повысили наш официальный прогноз на 4 кв. 2021 г. до 67,5 долл./барр.
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