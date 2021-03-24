Китайские акции достигли 3-месячного минимума из-за опасений ужесточения денежно-кредитной политики.

На торговой сессии среды китайский CSI 300 просел на 1,61%, Shanghai Composite потерял 1,3%, Hang Seng – более 2%. Китайские акции оказались на минимумах за последние три месяца из-за двух факторов: ожидания начала ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Народным банком Китая (НБК) и роста напряженности между КНР и западными экономиками.

Остановимся подробнее на влиянии монетарной политики на рынок акций. Китай настолько быстро оправился от пандемии, что власти могут начать отказываться от поддержки экономики быстрее, чем после финансового кризиса 2008 года.

В тот период существенные стимулы со стороны китайских монетарных властей способствовали ускорению роста во всем мире. Сейчас же наоборот, Китай фокусируется на решении внутренних проблем, что не обеспечит сильной поддержки мировой экономике.

Политика смягчения ДКП Пекином, в том числе снижение процентных ставок, началось в январе 2020 года после ускорения распространения Covid-19 внутри страны. Наибольших объемов стимулирование достигло к концу осени 2020 г. Фактически это означает, что китайская программа стимулирования экономики завершилась на три месяца раньше, чем 12-месячная программа в 2009 году.

ВВП Китая вырос на 2,3% в прошлом году, КНР стала единственной крупной страной, которая смогла расширить объем экономики в период глобальной рецессии.

Строгие изоляционные меры и ограничения на международные поездки позволили Китаю вернуться к росту ко второму кварталу 2020 года, остались лишь очаги новых вспышек вируса. Напротив, США по-прежнему сообщают о десятках тысяч новых случаев в день, в то время как Европейский Союз готовится к третьей волне коронавируса.

Считаем, что с одной стороны беспрецедентное стимулирование США может увеличить экспорт Китая в США в этом и следующем году на сумму до $60 млрд, с другой ужесточение ДКП может вызвать охлаждение экономической активности внутри Китая.

Но всё-таки главной целью ужесточения монетарной политики в Китае будет являться предотвращение финансовой уязвимости страны и устранение риска перегрева на финансовом рынке и рынке недвижимости. Если Пекин будет придерживаться умеренного монетарного подхода, это позволит значительно снизить волатильность фондового рынка страны. При этом инвесторам не стоит ожидать темпов роста рынка, сопоставимым с «допандемическим».



