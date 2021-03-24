Рубль укрепляется на фоне подготовки экспортёров к налоговым платежам
Рубль пытался ликвидировать часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4720 рублей. Ставки MosPrime составили 4,56% на день, 4,67% на неделю и 4,85% на месяц. Частичную поддержку рублю оказывает налоговый период, пиковые платежи которого приходятся на 25 и 28 марта. Отметим, что на Forex японская иена начала слабеть относительно доллара США, хотя индекс доллара повышался более чем на 0,1% до 92,45 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к 1,63%. В целом можно говорить об успокоении ситуации как на валютном, так и на долговых рынках. При возвращении позитивной динамики в нефти, или даже стабилизации в диапазоне $60-$65 за баррель Brent, рубль может возобновить своё укрепление, хотя волна санкционной риторики вряд ли завершилась и может ещё усилить давление на российскую валюту. Рынок ОФЗ, по сути, уже отыграл вероятное дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. Доходность по 10-летним ОФЗ-ПД поднялась до уровней около 7,25%, что характерно для ставки около 5,5%. То есть можно говорить о возвращении привлекательности российским долговым бумагам. Их положительная доходность на 1,5%-1,7% выше текущей инфляции.
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