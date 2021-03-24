На утренней сессии рубль испытал резкое снижение, обновив четырехмесячный минимум к доллару и двухмесячный к евро на неоднозначном внешнем фоне. Вчера после завершения у нас основных торгов американский рынок акций резко снизился, а нефть упала на новый месячный минимум, понеся большие потери.

Правда, сегодня нефтяные цены с начала дня восстанавливались, в то же время фьючерсы на индекс S&P 500 долгое время консолидировались, периодически опускаясь в умеренный минус. Давление на рисковые активы продолжает оказывать третья волна пандемии в Европе, угрожающая замедлить экономическую нормализацию во всем мире.

После кратковременной просадки рубль перешел к активному укреплению вслед за нефтью. После открытия у нас основной сессии мировые фондовые индикаторы устремились вверх, а нефтяные цены ускорили рост. Восходящему импульсу способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе ЕС и его ключевых представителей. Благодаря этому рубль усилил восходящую динамику, выйдя в хороший плюс.

Неопределенность с новыми антироссийскими санкциями по-прежнему оказывает на рублевые активы негативное влияние, но оно постепенно ослабевает на фоне отсутствия новостей по данной теме.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под умеренным давлением, но утром стали восстанавливаться. После старта основной российской сессии произошла просадка из-за ускорения роста доллара, однако затем он существенно откатился от новой четырехмесячной вершины к корзине валют (индекс доллара), благодаря чему развивающиеся валюты возобновили укрепление, некоторые поднялись в хороший плюс.

Российский долговой рынок наконец-то нашел силы для коррекционной попытки. После десяти нисходящих сессий индекс гособлигаций RGBI открылся вверх и продолжил повышаться, отыгрывая серьезные потери вторника.

Во второй половине дня рубль возобновил активное снижение, хотя внешний фон лишь умеренно ухудшился. Вероятно, до появления какой-либо конкретики по новым санкциям российской валюте будет трудно развить более устойчивое движение.

Нефть отыграла значительную часть вчерашнего провала

Вчера вечером нефть ускорила снижение, обновив месячный минимум. Однако сегодня с начала дня котировки возвращали утраченные позиции, усилив восходящую динамику незадолго до открытия основной российской сессии. К текущему моменту произошел откат, сейчас Brent прибавляет 3,9% около отметки $63.

Неожиданный рост запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти оказал лишь кратковременное и небольшое давление на нефтяные цены. Улучшение ситуации на мировых рынках вернуло интерес в целом к товарным активам, демонстрирующим в среду хороший рост.

Доллар корректирует восходящее движение

Утром американская валюта развивала восходящее движение предыдущей сессии, совершив рывок вверх на старте основной российской сессии. В результате индекс доллара (DXY) обновил четырехмесячный максимум, но затем сдал позиции. После этого DXY попытался возобновить рост, но вновь просел, прибавляя сейчас 0,1% около значения 92,4 п.

Европейская валюта в начале дня находилась под давлением, испытав резкое снижение на открытии основных российских торгов. Пара EUR/USD переписала четырехмесячный минимум, после чего резко отскочила, теряя сейчас 0,1% около отметки 1,183.

Техническая картина

В начале дня пара USD/RUB пыталась преодолеть область сильного сопротивления 76,5–76,7. В моменте доллар приближался к уровню 77 руб., но затем резко снизился в рамках коррекции, что пока свидетельствует о ложном пробое данного технического препятствия.

Однако на часовом графике котировки сумели приостановить падение недалеко от нижней границы краткосрочного восходящего канала. Поэтому, до закрытия часовой свечки под локальным минимумом 75,7 этот канал остается в силе, и более вероятна по меньшей мере еще одна атака на уровень 77 руб.



