Robinhood подал заявку на IPO. Самый быстрорастущий биржевой брокер Америки обратился в Комиссию по ценным бумагам, выбрав в качестве площадки для первичного размещения Nasdaq. Новость примечательна тем, что еще несколько недель назад Robinhood планировал прямой листинг, и тому причиной была история со шорт-сквизами GameStop, бойкотом пользователей и расследованием о манипуляциях, проводимых администрацией и Конгрессом.

Стоит отметить, что компания достаточно быстро переиграла ситуацию в свою пользу. IPO состоится в конце второго квартала, однако информация не является публичной: Robinhood подает заявку в SEC конфиденциально, оставляя для себя вариант отложить или перенести размещение. Впрочем, это обстоятельство лишь подогревает ажиотаж вокруг новых ценных бумаг. В том числе потому, что часть акций будет продана нестандартным способом – через торговое приложение Robinhood напрямую клиентам.

Пользовательские атаки на хедж-фонды, происходившие минувшей зимой, как ни странно, позитивно сказались на бизнесе Robinhood. На пике популярности в январе брокерский сервис привлекал до 600 тысяч новых пользователей. Последняя оценка компании, проводимая в январе, когда сервис получил 3,4 млрд дополнительных инвестиций, исходила из капитализации более $20 млрд. К концу того месяца на внебиржевом рынке компания достигала колоссального ценника более $50 млрд, что, впрочем, выглядит вполне достижимой планкой для грядущего IPO. Robinhood в 2020 году показал выручку в $682 млн (рост по отношению к 2019 году на 514%). Размещение онлайн-брокера на Nasdaq определенно станет одним из самых ярких событий 2021 года.



