Многие из наиболее серьезных проблем, затрагивающих экономику развитых стран, вызваны неустойчивым производством и потреблением. Чрезмерное использование естественного капитала приводит к загрязнению климата, океанов и истощению биологического разнообразия. В итоге это ставит под угрозу экологические рамки, необходимые для процветания жизни на нашей планете. О том, что такое ESG и почему устойчивое инвестирование важно, рассказывает Сильвия Вегманн.

На сегодняшний день все еще существует много неверных представлений об устойчивом инвестировании. Многие думают, что устойчивое инвестирование — это что-то "зеленое", иррациональное, нематериальное. На самом деле, все наоборот: устойчивые компании более инновационны. Именно они предоставляют продукты для решения наших проблем.

Если у вас есть более качественный и инновационный продукт, то вы получаете более высокую маржу.

Другие считают, что устойчивое инвестирование — это только инвестиции в определенные нишевые сектора, такие как возобновляемые источники энергии, которые в определенных рыночных условиях могут оказаться невостребованными, что приведет к упущенным возможностям или, что еще хуже, к снижению эффективности. Это очередное заблуждение.

Устойчивые портфели не отстают в эффективности, потому что обычно инвестируют в широкий спектр акций или облигаций.

Со временем "устойчивость" стала фундаментальной частью словарного запаса инвесторов, но у них всегда было достаточно критиков, которые рассматривали стратегии, связанные с устойчивостью, как в основном "бычий" тренд, который ослабевает при первом же сигнале о спаде.

Кризис, связанный с Covid-19, послужил своего рода "лакмусовой бумажкой", которая, наконец, может объяснить, в чем заключается устойчивость.

С пандемией коронавируса все больше компаний попадает под пристальное внимание при принятии решений, которые затрагивают сотрудников, клиентов и общество. Устойчивое инвестирование никогда не предполагало создание только акционерной стоимости, но всегда было связано с максимизацией стоимости для всех заинтересованных сторон. Несмотря на то, что теоретически Covid-19 открыл новые возможности для инвестиций в устойчивое развитие, это мегатренд с долгосрочным влиянием.

Суть устойчивого инвестирования заключается в интеграции экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) в инвестиционные решения. Без грамотного управления не будет ни экологического, ни социального эффекта. Компании с эффективной системой управления осознают важность контроля рисков и возможностей, связанных с экологическими вызовами, такими как изменение климата, или социальными вызовами, такими как изменение потребительских настроений, цифровизация или изменение нормативно-правовой базы. В каждом регионе – США, Европе и Азии – компании с плохим управлением стабильно демонстрировали низкие результаты на рынке в течение пяти лет.

Интеграция факторов ESG приводит к улучшению профиля доходности портфелей с точки зрения рисков.

Несмотря на сохраняющийся скептицизм, интерес к устойчивому инвестированию значительно вырос за последние несколько лет, особенно с учетом чувства неотложности в связи с изменением климата и такими социальными вопросами, как трудовые права. Интерес к устойчивости чаще проявляется среди женщин.

В рамках семьи, как правило, дочери подсказывают своим отцам об устойчивом инвестировании. Или, в случае наследства, именно сестры убеждают в этом своих братьев.

Поднять устойчивое инвестирование из ниши в мейнстрим предстоит миллениалам, поскольку они сильнее всего беспокоятся об этой повестке. Именно миллениалам и их детям предстоит ощутить на себе непосредственное влияние наших глобальных проблем.

Тем не менее, в этом направлении еще есть над чем работать.

Как показали результаты исследования, посвященного внедрению практики устойчивого развития в повседневную жизнь, 78% инвесторов заявили, что перерабатывают стекло, сортируют отходы и покупают продукты местного производства, и только 20% фактически воплотили это в своих инвестициях.

Одним из первых шагов на пути к решению ключевых проблем и созданию более устойчивой "нормальной" среды является осознание экологических пределов нашей планеты и более эффективное управление ими. Для этого потребуются согласованные усилия общества, отраслей промышленности и государств.