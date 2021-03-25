Вчера за основную торговую сессию Индекс Мосбиржи подрос на 0,5%. Можно было бы и больше, но индикатор вниз тянул упавший на 4% на огромных оборотах "Норникель".

Вроде бы и последствия аварии уже были заложены в цены, и палладий подрастает… Но на этот раз распродажам способствовала старая история о желании основного акционера ГМК — "Интерроса", снизить дивиденды. Естественно, это не понравилось ни "Русалу", ни трейдерам. В результате, бумага ушла под сильную поддержку 22 тыс, и теперь ее краткосрочные перспективы оцениваются не столь радужно.

Вечером начал снижаться и американский рынок. Как всегда, без наличия каких-то веских причин.

Но сегодня фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,3%. Так что Индекс Мосбиржи откроется около вчерашнего закрытия, может быть небольшим снижением. Принципиальная картина не изменилась: индикатор продолжает находится в узком боковике 3400-3500 пунктов. Лишь после выхода из него можно задумываться о среднесрочных действиях.

Пока по-прежнему наиболее интересны для покупок акции черных металлургов, которые тащит вверх продолжающая дорожать сталь и слабый рубль.

Вчера мощно, на 6,4%, отскочила нефть. Севший на мель посреди Суэцкого канала сверхтяжелый контейнеровоз перекрыл канал, а заодно и поставку нефти потребителям. Но это явление временное. Скоро танкеры возобновят движение, и каких-то серьезных перебоев с сырьем на рынке не будет. К тому же почти у всех есть огромные резервы, накопленные весной прошлого года в момент падения цен.

Некоторую поддержку нефти оказывают слухи о том, что ОПЕК+ может сохранить нынешние квоты на май. Но это стоит воспринимать как начало борьбы за свое мнение. Традиционно перед встречей нефтяных министров стороны начинают вбрасывать в СМИ различные домыслы, пытаясь тем самым повлиять на мнение партнеров.

Пока же нефть снижается на 2%, торгуясь около 63 долларов за баррель. Риски еще одного удара вниз остаются в силе.

Рубль нефтяной позитив проигнорировал, и это внушает серьезные опасения относительно здоровья "деревяного". Пара доллар-рубль пытается закрепиться выше отметки 76, тем самым открыв себе дорогу на следующую цель 78.

Но сейчас пара локально перекуплена. Выпустить пар просто необходимо. Сделать это можно либо коррекцией, например, в район 75, либо более длительным болтанием в нынешних ценах. Судя по всему, пока прорисовывается второй вариант.