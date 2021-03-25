24 марта преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ЛУКОЙЛа (+4,09%). В числе аутсайдеров оказались акции ГМК Норникель (-3,36%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77. Нефть отскочила после падения накануне на фоне аварии в Суэцком канале.

Акционеры Норникеля обсуждают дивидендное соглашение. По мнению одного из владельцев крупной доли в капитале ГМК, ИК Интеррос, оптимальным коэффициентом дивидендных выплат будет 60-70% свободного денежного потока. По итогам прошлого года Норникель также должен перечислить акционерам еще $3,5 млрд. Однако из-за вызовов, с которыми столкнулась ГМК, ввиду необходимости наращивания инвестиций (в том числе в экологические направления), а также на фоне аварии, такие выплаты, по мнению компании, нецелесообразны.

Ранее РУСАЛ (RUAL 45,46, —1,13%), еще один крупный акционер ГМК, отказывался от пересмотра соглашения и подвергал руководство Норникеля публичной критике. Таким образом, сейчас рассматривается вариант переноса выплат на будущие периоды.

На наш взгляд, шансы договориться о новом дивидендном соглашении на период до 2023 года пока существуют, однако не исключен и вариант того, что стороны найдут способ поддержать позицию РУСАЛа и добиться снижения дивидендов, что негативно отразится на миноритарных акционерах. Как следствие, котировки ГМК отреагировали на новость о возможном пересмотре соглашения сильнее, чем акции РУСАЛа.

Кроме того, цена на алюминий составляет около $2200, что намного выше уровня рентабельности ОК, поэтому снижение дивидендов ГМК не критично для алюминиевого гиганта. Обнародование информации о дискуссии по вопросу акционерного соглашения, на наш взгляд, косвенно указывает на то, что стороны смогут договориться без значительного ущерба для денежного потока РУСАЛа.

Мы ожидаем отрицательную динамику. Внешний фон — слабо негативный. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 75,00-76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.