По итогам торгов среды настроения на российском рынке акций начали улучшаться. Индексы акций незначительно отскочили, спрос вернулся и на рынок ОФЗ. Поддержку оказал фактор подъема цен на нефть. Курс USD/RUB при этом пока не спешит разворачиваться. В моменте доллар поднимался до 77, а закрытие дня прошло около 76,5.

Ключевой фишкой дня в среду стали акции Норильского никеля, просевшие на 4,1%. Оборот торгов составил 21,5 млрд руб. — самый высокий показатель на рынке. Интеррос Владимира Потанина предложил минимизировать дивиденды Норникеля за 2020 г. Согласно действующим принципам ГМК должен заплатить около 1600 руб. дивидендов на акцию по итогам прошлого года. При ограничении итоговых дивидендов в $1 млрд размер выплат может снизиться до 400 руб. на бумагу.

Кроме того, инвесторы могли негативно воспринять заявление Интерроса о том, что оптимальные выплаты в будущем могут быть на уровне 50-60% свободного денежного потока. "Этот ориентир даст рынку понимание и предсказуемость относительно будущих выплат. Норникель сможет гарантировать рынку дивидендную доходность в 5-7% в течение всего периода реализации 10-летней программы развития — при стабильных или растущих ценах на наши основные металлы", — передает Интерфакс слова гендиректора Интерроса Сергея Батехина.

Русал, заинтересованный в высоком дивидендном потоке от ГМК, ранее уже отклонял инициативу об ограничении годовых выплат. Для алюминиевой компании дивиденды важны для обслуживания долга, поэтому ее акции также отреагировали снижением (-1,7%).

Есть вероятность, что и в этот раз мнение Интерроса не найдет поддержки. Тот факт, что спор о дивидендах вновь выходит на публику, говорит о тупике в переговорах. Это увеличивает неопределенность среди инвесторов и негативно сказывается на инвестиционном кейсе акций ГМК, Русала и En+.

Фьючерсы Brent в среду выросли на 5,9%, полностью отыграв падение понедельника. Во многих СМИ отмечают, что поводом для роста стала остановка транзита через Суэцкий канал, так как судно-контейнеровоз Ever Green село на мель и заблокировало движение.

Суэцкий канал соединяет Красное и Средиземное моря, являясь важной транспортной артерией, по которой в том числе движутся нефтяные танкеры. Перебои с поставками могут вызвать точечный дефицит на нефтяных рынках. На мой взгляд, новость чисто локальная и, вероятно, носит кратковременное влияние. Всплеск покупок усиливается тем фактом, что за период недавних распродаж котировки опустились на 15% от максимумов, создав благоприятную основу для восходящей коррекции при первом же значимом поводе.

более важным фактором поддержки цен выступают ожидания сохранения добычи нефти странами ОПЕК+ в мае. Решение еще не принято, но в СМИ появляются комментарии, что картель на предстоящем заседании может оставить прежние квоты по объему производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Отскок Brent обеспечил поддержку нефтегазовому сектору. Лучше остальных выглядели Лукойл (+3,4%) и Татнефть (+2,6%). В последние недели именно два этих эмитента являются наиболее чувствительными к нефтяным котировкам, торгуясь с высокой бетой.

Вчерашний подъем Brent пока не означает возврат в рамки устойчивой восходящей тенденции. Для этого фьючерсам нужно вновь подниматься выше $65-66. Но уже сегодня с утра мы видим возобновление распродаж, что, вероятно, негативном скажется в том числе и на акциях российских нефтяников.

Курс USD/RUB накануне остановился около 77. Без появления какой-то ясности по поводу потенциальных санкций со стороны США надолго закрепиться выше этого рубежа вряд ли получистя. Весь девальвационный импульс последних дней является эффектом от роста санкционных рисков, связанных с ОФЗ. Если жесткий сценарий не реализуется, то мы увидим постепенный откат вниз в паре USD/RUB, так как текущие значения фундаментально завышены. Ближайшей поддержкой выступает район около 75, то есть это тот уровень, который ранее на протяжении нескольких недель выступал сильным сопротивлением.

Картина по индексу МосБиржи вчера существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше 3500-3520 п. С текущим фоном на этой неделе сделать это будет достаточно сложно. Трендовая поддержка сейчас расположена лишь в районе 3400-3410 п.