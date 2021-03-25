В среду цены на нефть почти полностью восстановили потери предыдущего дня благодаря форс-мажорным обстоятельствам в Суэцком заливе. Огромный контейнеровоз Ever Green из-за плохой видимости сел на мель и перегородил канал, из-за чего большое количество судов, в том числе около 10 танкеров общим объемом около 13 млн баррелей нефти, не смогли продолжить путь к пунктам назначения. Если блокировка морского пути затянется, то судам придется идти в обход с большой задержкой, и в отдельных регионах может сложиться точечный дефицит, что поддержит цены.

Однако этот эффект может продлиться недолго, в то время как ключевые риски для рынка нефти сохраняются. В первую очередь участников рынка волнуют перспективы спроса, поскольку низкие темпы вакцинации и новая волна COVID-19 в Европе увеличивают риски в этой области. Статистические данные из разных стран по-прежнему указывают на слабый спрос, что склоняет к пересмотру прогнозов на 2021 г. в сторону понижения.

В этих условиях мартовское решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле выглядит дальновидным. При ценах на нефть выше $65 за баррель оно выглядело несколько неожиданным, хотя уже тогда ряд экспертов указывали на существенное расхождение между ситуацией на биржевом рынке и рынке физических поставок. В совокупности страны ОПЕК+ в апреле сократят более 8 млн баррелей в сутки (б/с). Очередная встреча альянса, на которой нефтепроизводители дадут свою оценку ситуации и запланируют объем добычи на май, состоится 1 апреля.

Фьючерсы на Brent в среду отыграли потери вторника и закрылись около $64,4 за баррель. На краткосрочном горизонте вероятна консолидация в районе $62–65 за баррель при отсутствии новых существенных драйверов.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду подтвердила рост нефтяных запасов, которые прибавили 1,9 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,3 млн. Оценка API днем ранее указывала на чуть более сильный рост на 1 млн.

Добыча выросла на 100 000 б/с до 11 млн б/с, чистый импорт вырос на 0,34 млн б/с. Загрузка НПЗ продолжает восстанавливаться и на прошлой неделе выросла больше прогнозов с 76,1% до 81,6%. Запасы бензина выросли незначительно, а вот запасы дистиллятов выросли на внушительные 3,8 млн баррелей против небольшого ожидаемого снижения.

В целом статистику можно охарактеризовать, как умеренно негативную. Разрыв между текущими запасами и средним уровнем за 3 года расширился. По мере дальнейшего восстановления нефтепереработки излишки могут сократиться, но краткосрочно нефть находится под давлением.