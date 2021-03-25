Феномен влияния социальных сетей на фондовый рынок кроется в том, что для розничного инвестора, особенно начинающего, есть, по большому счету, два способа формировать свою позицию. Можно прислушиваться к рекомендациям аналитиков инвестиционных компаний, изучать тренды и следить за фондами Кэтрин Вуд. Параллельно начинающие инвесторы следят за форумами и блогерами, чтобы найти свой путь к успеху. Сила социальных платформ заключается в определенной мифологии, например, в том, что вместе с тобой на форуме находятся люди, которые якобы торгуют уже 20 лет и заработали не на один Lamborghini, а теперь делятся успехами профессионального мастерства.

Коллективный разум форума обладает важным психологическим воздействием, поскольку позволяет разделить ответственность за финансовый результат. Но фондовый рынок лучше остальных иллюстрирует слова Орсона Уэллса о том, что мы рождаемся и умираем в одиночестве. За свой финансовый результат отвечаешь только ты, а рынок безжалостен – ты не можешь отмотать время назад и сделать более удачный трейд.

Лучший показатель твоего интеллекта – это размер прибыли или убытка, как бы цинично это не звучало, и в этом плане социальные сети дают тебе эмоциональный буст.

Ученье - свет, а лузеров тьма. Восемь правил для начинающего инвестора

Ярким примером превращения в знаменитость является трейдер из фондового раздела Reddit под ником Roaring Kitty, который в середине 2019 года – за полтора года до биржевой лихорадки – заявил, что вложил в акции ритейлера GameStop 53 000 долларов, не вызвав ничего, кроме смеха. Затем он открыл канал на Youtube, который смотрели несколько сотен человек, где отстаивал свою позицию, даже несмотря на убытки компании. В начале этого года позиция 34-летнего блогера, который успел поработать финансовым аналитиком, стоила 53 млн долларов. И он мгновенно стал знаменитостью, поскольку стал одним из лидеров революции розничных инвесторов, которые решили наказать хедж-фонды.

Вот так создается мифология социальных сетей – на твоих глазах рождается мегаинвестор, с которым можно запросто поболтать в чате и выпить пива.

Бессмысленно и беспощадно: что натворила толпа физиков из Reddit

Понятно, что революция розничных инвесторов вызывает озабоченность регуляторов, главная задача которых – избежать манипулирования рынком, чтобы никто не мог подталкивать его невидимую руку. Пока американский SEC изучает действия людей из сабреддита, российский ЦБ заблокировал счета десятков трейдеров после того, как акции разгоняли с помощью телеграм-каналов, а объемы торгов взлетели с нескольких сотен тысяч рублей до 10 миллионов.

Каналы, посвященные фондовому рынку, появляются сейчас как грибы после дождя из-за повального увлечения акциями на фоне низких ставок по депозитам. Каналы делятся на два стрима – одни хотят зарабатывать на рекламе и нативках, поскольку в нише политики и экономики все занято, а другие продают платную подписку и обещают торговые сигналы и ценную информацию, которой больше ни у кого нет. Членство в таком канале составляет несколько десятков тысяч рублей в месяц чуть ли не с гарантированной доходностью от инвестирования. В рекомендациях – как голубые фишки, так и бумаги второго-третьего эшелона с огромным апсайдом. Посмотреть, как сработала та или иная торговая идея, можно только на своем опыте.

Стоит ли опасаться российскому рынку инвесткиллеров с Reddit?

Чем закончится борьба с телеграм-каналами, которые пытаются манипулировать ценами, предположить сложно, но нельзя исключать и мер административного воздействия и обращению к самой социальной сети, чтобы навести порядок в этом вопросе. После скандала со сбором данных боты, которые этим активно занимались, были запрещены.

Но мы знаем, что легенда не умирает, и те инвесторы, которые считают, что им помогут заработать волшебные сигналы и таинственные источники, будут по-прежнему искать информацию, которая поможет быстрому обогащению. Совершенно понятно, что этим будут пользоваться и те, кому выгоден ажиотаж вокруг той или иной бумаги.

В истории с мем-акциями из Reddit победителями вышли не только розничные инвесторы, но и хедж-фонды, которые сыграли на повышение и заработали сотни миллионов долларов. И является ли случайным совпадением то, что блогер Roaring Kitty работал финансовым консультантом, то есть был не таким уж любителем, а настоящим профи?

Серебро - новый GameStop?

Одним из таких гуру, который заменил биржевых аналитиков, является Илон Маск, который уже сам давно стал мемом. Активный пользователь Twitter с помощью пары слов или обычной картинки отправил в космос криптовалюту Dogecoin, поддержал котировки Bitkoin, не говоря уже о самой Tesla, которая стала рекламой американского фондового рынка.

Сравнение с биржевыми аналитиками здесь не случайно. До взлета социальных сетей их рекомендации были движущей силой рынка, они остаются ей и сейчас/

Однако теперь каждый может завести Instagram, где проводятся бесчисленные семинары по инвестированию, причем люди готовы платить деньги, по сути дела, аватару с несколькими постами об удачных трейдах.

Каждый, кто заработал (или нет) на бирже, может завести Youtube канал и рассуждать о том, куда нужно вкладывать деньги. Розничные инвесторы из Reddit и Илон Маск очень похожи, поскольку их успехи стали порождением социальных сетей и бунтом против истеблишмента. Акции самой Tesla до осени 2019 года в течение 3.5 лет находились на уровне 40+ долларов, сейчас стоимость почти в 20 раз больше, поэтому неудивительно, почему он пришел на помощь ребятам из Reddit.

Круг замкнулся, розничные инвесторы отвоевали себе кусок рынка, на котором есть иллюзия устанавливать собственные правила.

Однако невидимую и безжалостную руку рынка никто не отменял. И наряду с теми, кто успел заработать в новом дивном мире, всегда есть проигравшие. А удачные сделки таких трейдеров как Roaring Kitty, идут не только за счет больших хедж-фондов, но и за счет менее удачливых соседей по чату. А сигналы таинственных телеграм-каналов обогащают, прежде всего, их создателей.



