ОФЗ завершили вчерашнюю сессию в плюсе. С утра их доходности опускались на 10–15 бп, однако на фоне дальнейших продаж нерезидентов дальний сегмент кривой по итогам дня сместился вниз на 5–8 бп, а середина – на 3–5 бп. Нерезиденты в основном продавали среднесрочные бумаги, тогда как локальные инвесторы больше покупали длинные бенчмарки. Технически 6-летний ОФЗ-26207 (YTM 7.0%) показал опережающую динамику, снизившись в доходности на 14 бп, однако днем ранее он заметно отстал, так что это, скорее, можно назвать сокращением разрыва с другими выпусками. Короткие бумаги закрылись на прежних уровнях или немного подросли в доходности, в результате чего спред на отрезке 2–10 лет снизился на 19 бп, до 130 бп, а спред на отрезке 5–10 лет опустился на 3 бп, до 38 бп. Торговая активность в сегменте ОФЗ на МосБирже снизилась, но осталась высокой: оборот составил 43,7 млрд руб., что заметно выше средних уровней, но ниже 71,1 млрд руб., зафиксированных во вторник.

По сравнению с облигациями других развивающихся стран ОФЗ уже не выглядели отстающими, торгуясь наравне с выпусками Индонезии, Чехии и Таиланда. В среднем по итогам дня доходности долгосрочных локальных облигаций EM снизились на 3 бп. Длинные бенчмарки Турции за день опустились в доходности на 67 бп. В то же время 10-летние бумаги Бразилии и Мексики выросли в доходности на 20–25 бп, длинные бенчмарки ЮАР – на 5 бп.



