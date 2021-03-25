Сектор российских еврооблигаций: стабильность UST-10 дает шанс на отскок долгам ЕМ. Словно накапливая силы перед новым рывком, рост доходности базового актива сбавил в последние дни обороты, и инвесторы в евробонды развивающихся стран переводят дух. Отметим, что в корпоративном сегменте переписывание ценников вниз продолжается: дело в том, что в результате массированных распродаж суверенных бумаг некоторые корпоративные евробонды стали торговаться по доходности чуть ли не на кривой Минфина РФ, и сейчас рынок восстанавливает спреды.

Сектор ОФЗ: немного отлегло. Вчера на рынке «медведи» несколько сбавили свой напор, и настало время подсчитать потери. Однолетние, 3-летние и 10-ление ОФЗ торгуются соответственно с доходностями 5,2%, 6,1% и 7,2%. Интересно, что снижение наклона кривой, о котором достаточно активно говорили некоторое время назад, все-таки произошло. Только оно стало результатом не снижения доходности (как еще недавно казалось, перепроданных) дальних бумаг, а ускоренного удешевления краткосрочных выпусков.