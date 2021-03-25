Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,5%, отыгрывая вчерашнюю динамику на фондовых площадках США, а также возвращение отскочившей накануне нефти в красный сектор. Между тем на премаркете фьючерсы американские площадки вышли в плюс.

В своем вчерашнем выступлении перед банковским комитетом Сената глава ФРС в очередной раз подтвердил неизменность курса монетарной политики и вновь выразил мнение, что повышение ставок трежерис отражает улучшение экономических условий и не вызывает опасений, хотя ситуация на рынке труда в последние кварталы выглядит не слишком благополучно. Эти заявления разочаровали инвесторов в акции «роста». Негативно рынок воспринял и заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что реализация масштабной программы инфраструктурных реформ объемом $3 трлн потребует повышения налогов. Вкупе с ускорением экономического роста это заставит бизнес компенсировать ухудшение налоговых условий, перекладывая расходы на потребителей, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению инфляции.

Лучше рынка торгуется ВСМПО-Ависма. Возможно, негативные для спроса на акции Норникеля новости о неопределенности в отношении дивидендной политики привели к перетоку инвестиционного капитала в бумаги ВСМПО. Поддержку их котировкам оказывает улучшение операционных прогнозов и реализация программы выкупа акций с открытого рынка. В то же время возобновление карантинных ограничений в ряде стран Европы, слабые операционные результаты Аэрофлота за февраль и падение акций американских авиаперевозчиков препятствуют продолжению ралли в бумагах ВСМПО. При этом возможность повышения оценки справедливой стоимости акции под влиянием макроэкономической ситуации и позитивном тренде в ценах на металлы сохраняется.

Хуже рынка выглядит Яндекс. Поводом для активизации продаж его акций стало заявление ФАС о том, что поглощение службы такси Везет со стороны Яндекс.Такси приведет к ухудшению «экономической концентрации» в сегменте.

До конца дня прогнозируем продолжение негативной динамики на отечественных площадках. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3460-3495 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 75,05-77,60 и 89,10-90,50 соответственно.