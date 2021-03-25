Инфляция не снижает темпов
За период с 16 по 22 марта Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0.2% н/н после незначительного замедления темпов до 0.1% н/н на прошлой неделе. Учитывая наложение текущих данных на период «панической» инфляции марта 2020 года, годовая оценка отступила к уровням февраля 5.7% г/г.
В публикуемых данных можно отметить устойчивость роста цен на различные виды мяса и мясные продукты (+0.3%-1.5% н/н), курицу (+1.5% н/н) и яйца (+1.3% н/н). Значительное ускорение роста цен на сахар (+0.8% н/н) и подсолнечное масло (+0.5% н/н) может склонить правительство продлить заморозку розничных цен на эти товары с 1 апреля до 1 октября.
Среди непродовольственных товаров ускорился рост цен на автомобили (отечественного производства +1.1% н/н и иномарки +0.3% н/н), а также стал дороже бензин (+0.3% н/н).
В условиях сохраняющихся ценовых дисбалансов настороженность Банка России оправдана. Ближайшие несколько недель могут усилить или ослабить вес «ястребиных» настроений внутри регулятора, что будет определяющим для выбора момента для следующего повышения ставки. При этом, помимо фактических статданных повлиять на выбор регулятора может изменение внешних настроений и аппетит к рублевым активам.
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