По нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция снизилась до 5,7% г./г. на предыдущей неделе (до этого она росла и в предшествующие две недели провела на отметке ~5,8% г./г.). Судя по всему, инфляция за март имеет все шансы не вырасти (по сравнению с февралем), оставшись на уровне 5,7% г./г., и при прочих равных это будет ее пиком в этом году. Впрочем, до активной дезинфляции в годовых темпах еще далеко: согласно нашему обновленному прогнозу, после прохождения «верхней точки» в марте (5,7% г./г.), инфляция еще длительное время будет колебаться вблизи значений в 5,5-5,6% г./г. и уйдет заметно ниже в ноябре (5,2% г./г.) и декабре (4,9% г./г.). Мы полагаем, что она достигнет цели ЦБ лишь в апреле-мае 2022 г.

Столь длительное нахождение инфляции выше 5%, а также усиление санкционных рисков подтолкнуло ЦБ к запуску цикла ужесточения ДКП: согласно нашему обновленному сценарию, (при прочих равных) ужесточение будет сконцентрировано на ближайших заседаниях (в апреле и июне), и ЦБ уже к окончанию 1П 2021 г. доведет ключевую ставку до 5%. Кстати, такой уровень, по нашему мнению, ожидают и участники рынка ОФЗ в этом году.