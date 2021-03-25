"Детский мир" определяется с основным трендом
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Мечела (+1,86%) и привилегированные акции Россетей (+1,70%). Котировки Детского мира увеличились на 1,4%. В лидерах снижения находились бумаги En+ Group (-2,50%) и гдр X5 Retail Group (-1,73%).
En+ Group в четверг сообщила, что совет директоров намерен не рекомендовать выплату дивидендов за 2020 год, а также увеличении капитальных затрат за прошлый год на 6,3%. Тем не менее компания не исключает дивидендных выплат в текущем году.
Акции Детского мира тем временем проверяют на прочность важное краткосрочное и среднесрочное сопротивление 139 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного и недельного графика), при закреплении выше которого с высокой долей вероятности направятся в район мартовских и февральских пиков (145-147 рублей). ADX также указывает на возможную смену тренда, но все же торопиться с открытием позиций покупателям не стоит. Объемы торгов пока невысоки, а при неспособности закрепиться выше 139 рублей бумаги еще могут вернуться к нисходящему движению.
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