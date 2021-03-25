На старте сессии рубль резко укрепился, хотя внешний фон был умеренно негативным. Затем он ухудшился, вызвав просадку российской валюты, однако после открытия основных торгов она возобновила рост благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.

Давление на биржевые площадки оказала угроза исключения некоторых китайских компаний из листинга на американских биржах после вчерашнего принятия Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) закона об ответственности иностранных компаний. Это вызвало резкое снижение китайских технологических компаний, котирующихся в Штатах.

Кроме того, негативом по-прежнему выступает сложная эпидемиологическая ситуация в европейских странах, угрожающая экономическому восстановлению. На этом фоне новые сомнения в эффективности некоторых вакцин от коронавируса создают нервозную обстановку на рынках.

Развивающиеся валюты утром перешли к снижению из-за возобновления активного роста доллара, который к корзине кочевых валют (индекс доллара) вновь переписал четырехмесячную вершину. Правда, после старта основной российской сессии ситуация в секторе немного улучшилась благодаря откату доллара, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается развить восстановление, начавшееся вчера. Индекс гособлигаций RGBI на открытии продемонстрировал восходящий импульс, после чего сдал позиции, но затем вернулся к росту.

Для нас остается актуальной санкционная неопределенность, негативно влияющая на все рублевые активы. Вероятно, из-за этого фактора мы столь остро реагируем на любое ухудшение ситуации на мировых рынках. На этом фоне рубль в середине торгов развернулся вниз, растеряв значительную часть сегодняшних достижений.

Нефть находится под давлением

Вчера нефть закрылась на новых дневных вершинах, почти полностью отыграв большие потери вторника. Однако сегодня котировки находятся под давлением, совершив несколько активных попыток возобновления роста. К текущему моменту снижение ускорилось, сейчас Brent теряет 2,2% вблизи значения $62,8.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать нестабильность, оставаясь под воздействием противоречивых драйверов. Котировки по-прежнему соответствуют слишком оптимистичным ожиданиям, находясь на докризисных уровнях. Если угроза более длительного решения проблемы пандемии усилится, это способно быстро вернуть нефтяные цены на более низкие значения.

Доллар продолжает штурмовать четырехмесячные вершины

В начале дня индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх, вновь переписав четырехмесячную вершину, после чего просел в рамках коррекции. Утром рост возобновился и локальный максимум был обновлен. Затем произошел еще один откат, но он также не получил продолжения. Сейчас DXY прибавляет 0,1% около отметки 92,7 п.

В четверг инвесторы будут следить за данными по американскому рынку труда и ВВП США (15:30 МСК), которые способны оказать влияние на динамику рисковых активов. Если статистика будет лучше прогноза, это может ускорит рост доллара.

Европейская валюта после негативного старта резко восстановилась, но затем вернулась к нисходящей динамике. Пара EUR/USD в начале основной российской сессии вновь переписала четырехмесячный минимум и вслед за отскоком вернулась к нему, неся сейчас небольшие потери немного выше уровня 1,180.

Техническая картина

Несмотря на то что пара USD/RUB пробила нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, выход из него произошел «вбок», то есть в основном за счет фактора времени, а не ценового импульса. Более надежным сигналом, свидетельствующим о завершении волны роста, стартовавшей в середине марта, будет закрытие часовой свечки под отметкой 75,7. Пока этого не произошло, вероятней по меньшей мере еще одна атака на уровень 77 руб.



