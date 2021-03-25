Мировые площадки консолидируются после беспокойной недели. Поддержку индексам оказывает данные по рынку труда в США: заявки на пособие по безработице обновили годовой минимум. Американская торговая сессия открылась без единого направления в индексах. Nasdaq в плюсе, S&P 500 и Dow Jones держатся в красной зоне. Европа синхронно падает – до 1% по индексу FTSE 100. Азиатские торги преимущественно показали боковую динамику. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets в плюсе на 0,5%.

Нефть сохраняет повышенную волатильность на протяжении всей недели. После роста из-за новостей о блокировке Суэцкого канала, через который проходят все танкеры, идущие из Персидского залива в Атлантику, сырье снова сильно снижается – на 3% по отношению к уровням среды. Впрочем, Brent удерживается заметно выше минимумов недели и торгуется над отметкой $62 за баррель. Две предыдущие сессии котировки дважды уходили ниже $60,5. По всей видимости, в пятницу восстановительная динамика будет преобладать.

РТС обновил минимум марта, подойдя близко к 1420 пунктам и до конца дня так и не сменил нисходящей динамики. Рынок на 8% ниже своих недавних пиков и сегодня в среднем теряет около 1%. Не исключено, что в пятницу будет попытка протестировать 1400 пунктов, но в базовом сценарии РТС будет стремится отыграть вверх ближе к 1450 пунктам.

Индекс Мосбиржи держится бокового тренда на протяжении пятой сессии подряд. Отток нерезидентов из активов нивелируется ростом курса доллара против рубля, что позволяет рынку сохранять узкий коридор 3440-3480 пунктов. До конца недели существенных сдвигов в динамике рублевого индекса не ожидается. Капитализация рынка в национальной валюте будет колебаться вблизи достигнутых значений.

Среди растущих бумаг сегодня выделяются МКБ (+1,4%), Россети (+1,3%), Детский мир (+1,3%), Мосэнерго (+1,3%) и ЛСР (+1,2%). Заметно проседают ТМК (-3,9%), Qiwi (-3,3%), Эн+ (-3,1%) и Русал (-3%). Наиболее перспективно из перечисленных сейчас смотрится Русал, который реагирует на проблемы Норникеля с заливом шахт и на предложения Потанина снизить дивиденды. Предложение звучит не первый раз, и оно вряд ли будет рассмотрено. Акции Русала на этом фоне могут восстановиться в диапазоне 45-47 рублей на горизонте ближайших двух недель.

На валютном рынке рубль пытается вернуть себе инициативу. Доллар после вчерашнего взлета на 76,98 сегодня в моменте проседал до 75,7. К концу дня пара все еще торгуется в диапазоне 76-76,5, который, вероятно, будет удержан до конца этой недели. На следующей неделе доллар может стартовать ниже 75,5. Евро накануне достигал 91,2 рублей за единицу, но уже сегодня доходил сверху вниз до 89,5. Данная отметка станет основным ориентиром на первую половину следующей недели, а пока пара будет колебаться вблизи уровня 90 вплоть до конца пятницы.