Европейские фондовые площадки во вторник взяли паузу в росте и закрылись без единой динамики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,1%, британский FTSE 100 снизился на 0,57%, германский DAX вырос на 0,21%, французский CAC 40 — на 0,09%.

Британский индекс снизился больше других, так как Европейский союз рассматривает возможность блокировать поставки вакцины в страны с более высокими уровнями вакцинации, вроде Великобритании, или в те, которые не делятся производимыми дозами. В свою очередь решение ограничить поток вакцин может серьёзно отложить момент возобновления работы экономики Великобритании.

Канцлер Германии Меркель, Президент Франции Макрон и Президент Европейской комиссии фон дер Лайен в четверг официально заявили о третьей волне коронавируса.

Фондовым индексам США удалось закрыться выше отметки. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,12% до 12977,7, Dow закрылся на 0,62% выше нулевой отметки, а S&P500 вырос на 0,52% и составил 3909,5.Президент Байден отметил экономический прогресс в данных департамента занятости, которые показали снижение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.

По итогам четверга уверенно росли акции банковского сектора: JPMorgan Chase (+ 1%), Citigroup и Wells Fargo (+ 0,7%), Goldman Sachs (+ 0,5%). Поводом для роста стал стала информация, что Федеральная резервная система CША 30 июня снимет в зависимости от результатов стресс-тестов ограничения на выплату дивидендов и обратный выкуп акций банков.

Бумаги GameStop выросли на 52% по итогам торгов в четверг после того, как котировки потеряли более трети накануне. Котировки Nike снизились на 3,4%. Причиной снижения стал бойкот китайской общественности товары компаний H&M и Nike из-за их отказа использовать хлопок из Синьцзян и обвинений в адрес властей Китая в преследованиях мусульман-уйгуров и использовании рабской силы. ViacomCBS снизились на 5,4% после пересмотра рейтинга MoffettNathanson до "продавать" с "держать". Бумаги Cisco Systems напротив выросли на 1,6% после изменения рекомендации Goldman Sachs до "покупать" с "держать".

В среду запланирована публикация индекса настроения в деловых кругах от IFO март в Германия, в Великобритании выйдут заявления комитета по финансовой политике Банка Англии. В США будут опубликованы пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за март.

Очередной рост заболеваемости затормозил восходящую динамику западных площадок. Однако в среднесрочной перспективе рынкам продолжит оказывать поддержку продолжающиеся стимулы Федрезерва, перспектива новых стимулов и рост вакцинации.