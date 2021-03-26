Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии вчера просел на 1,3%. Но при этом оборот торгов значительно снизился, что говорит о нежелании основной массы инвесторов продавать.

Главным негативом была вновь снизившаяся нефть. Вроде и причин для этого не было — контейнеровоз плотно перекрыл Суэтский канал, не пропуская ближневосточную нефть в Европу. Но, похоже, на нефтяной рынок вернулись активные спекулянты, которые и пытаются раскачать ситуацию. Однако пока они не решаются штурмовать отметку 60 долларов за баррель.

Удивительно, но намного лучше рынка выглядела «Роснефть». Мы уже неоднократно отмечали, что бумага фундаментально сильно недооценена. Похоже, ее скупает либо крупный стратегический инвестор, либо идет обратный выкуп акций.

Хорошо держатся акции черных металлургов из-за сохраняющегося повышательного тренда на мировом рынке стали и в результате поддержки со стороны слабого рубля. Бумаги стоит сохранять в портфелях и спекулятивно наращивать позиции по ним.

После закрытия нашей основной сессии американский рынок акций подрос. Сегодня фьючерсы на индексы США торгуются с прибавкой около 0,4%, в плюсе и нефть. Таким образом, откроемся мы ростом. Но принципиальная картина по Индексу Мосбиржи не изменится: он остается в боковике с границами 3400-3500 пунктов.

Вчера к середине дня на процент вырос курс рубля. Но связано это было с завершением основных налоговых выплат. Уже к вечеру рубль отдал доллару почти все завоеванное.

Сегодня на утренних торгах рубль вновь перешел в наступление, в паре с долларом уйдя под отметку 76. Но пока это стоит рассматривать как закрытие длинных позиций по паре спекулянтами. Риски новой девальвации российской валюты с уходом в район следующего сопротивления 78 никуда не делись.

Отчасти рубль получает поддержку со стороны ОФЗ, в ценах которых также наметился отскок. Но и это не есть слом нисходящего тренда. В течение этого года мы неоднократно видели, как попытки откупить подешевевшие обязательства Минфина РФ сменялись лишь более сильными продажами.

Основная угроза для всех активов сейчас исходит от доллара, который продолжает укрепляться. Скорее всего, это тенденция будет наблюдаться и дальше. "Третья волна" коронавируса нанесла еще один удар по экономике еврозоны, обойдя стороной США. Вследствие этого, инвестиции в долларовые активы выглядят предпочтительнее.

Поэтому новых среднесрочных покупок мы советуем не делать, а спекулятивные лонги сопровождать короткими стопами и фиксировать даже небольшую прибыль по ним.