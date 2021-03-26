Последнее время новостной фон изобилует информацией о том, как очередной предмет "цифрового искусства" продан за рекордные $2-5-10-60 миллионов. NFT первого твита Джека Дорси ушел с молотка за $2.9 миллионов. Цифровая копия, по сути, просто скриншот, первого твита CEO Twitter уходит покупателю за огромную сумму. Кирилл Садилов рассказывает, что такое NFT и можно ли на этом заработать.

NFT — non-fungible token (не взаимозаменяемый токен) – тип токена, который появился для токенизации уникальных, штучных, не заменяемых друг другом объектов. То есть, например, два биткоина абсолютно идентичны между собой, и если один пришлет другому один из них, а тот ему вернет его обратно из своих двух, то никак нельзя будет определить, вернул ли он ему свой или тот, который получил ранее переводом.

В случае с NFT-токенами все совсем не так, каждый токен уникален, поэтому отлично подходит для оцифровки, например, картины известного художника или права собственности на недвижимость (хотя второе пока не так часто можно встретить).

Уникальность токена подтверждается децентрализовано через блокчейн, а правом на него, как и в случае с другими токенами, владеет тот, у кого ключи доступа от адреса, на котором он хранится.

Получается, что NFT – это новый хороший инструмент, который поможет оцифровать и превратить в децентрализованный вид многие базы данных собственников недвижимости, предметов искусства, движимого имущества и многого другого. Сделать их отказоустойчивыми, зашифрованными и решить наконец проблемы возможной утраты данных из-за халатного отношения "владельца" базы данных.

С другой стороны, это потребует и от непосредственных собственников стать на уровень технологичнее и научиться правильно распоряжаться безопасным хранением своих цифровых прав.

Bitcoin рухнул и снова взлетел. Что теперь с ним делать?

Помните, как в детстве, собирали карточки футболистов, чтобы наклеить их в альбом и собрать все сборные мира по футболу? Вот сейчас так же, только хуже, и, главное, гораздо дороже для коллекционеров.

Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли на этом сейчас заработать, если ты не искатель удачи по выпуску уникального крипто объекта цифрового искусства, то в первую очередь надо оценить факторы, которые влияют на цену этих NFT-токенов.

Как и во время любого пузыря, построенного исключительно на ажиотаже, обычно стоимость зависит не от каких-то фундаментальных факторов, а напрямую от спроса.

Поэтому внимательно выбирайте не только сердцем предмет для инвестиций, но и холодным разумом.

Сейчас очень популярны карточки с моментами из NBA, огромная аудитория и спрос порождает цены на некоторые редкие предметы до сотни тысяч и миллионов долларов. Но сейчас эта история уже немного затухает.

Рекомендую обратить внимание на возможный будущий выпуск (думаю, уже никто не сомневается, что это случится) NFT от UFC и NFL – соревнования по смешанным единоборствам и американский футбол обладают поистине огромными потенциальными аудиториями покупателей этих токенов, поэтому, полагаю, шума будет не меньше, чем от карточек NBA. Первые счастливчики точно смогут заработать.