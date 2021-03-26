В четверг нефтяные котировки снижались на фоне негативной статистики по запасам нефти в США, опубликованной днем ранее. Однако сегодня цены на топливо вновь получили поддержку, благодаря ситуации в Суэцком канале.

Крупный контейнеровоз фирмы Evergreen, севший на мель во вторник, перегородил Суэцкий канал и полностью заблокировал движение по важной транспортной артерии, соединяющей Красное и Средиземное море. Несмотря на все усилия освободить судно в кратчайшие сроки не удалось. Вчера администрация, курирующая движение в канале, объявила о его закрытии. Глава компании Boskalis, которая занимается освобождением судна, заявил, что срок работ может растянуться на несколько недель.

Ежедневно через Суэцкий канал протяженностью 193 км проходит примерно 30% мирового объема контейнерных перевозок и около 12% всей мировой торговли. По оценке консалтинговой компании Kpler, поставки нефти и нефтепродуктов через канал составляют около 4,4% от всего мирового объема. Двумя главными экспортерами нефти через канал являются Саудовская Аравия и Россия. Крупнейшими импортерами выступают Индия и Китай.

Перебои с поставками чреваты срывом сроков, снижением загрузки отдельных НПЗ, пересмотром договоров с поставщиками, требованиями о возмещении к страховым компаниям и другими проблемами. Цены на нефть могут поддерживаться за счет точечного дефицита в отдельных регионах, хотя по большей части реакция глобальных бенчмарков может быть обусловлена спекулятивными настроениями на фьючерсном рынке. Фактическое влияние на нефтяные цены будет зависеть от сроков блокировки морского пути, а также от других рыночных факторов, которые сейчас находятся в фокусе внимания.

Ключевыми темами на рынке на следующей неделе будут оставаться риски на стороне спроса из-за третьей волны COVID-19 в Европе, а также политика альянса ОПЕК+, который встретится 1 апреля для утверждения майских квот на добычу. Ранее страны альянс отказались от идеи увеличения производства в апреле и сохранили действующие квоты. Судя по рыночному сентименту и динамике цен, нефтепроизводители могут и в этот раз сохранить добычу на прежнем уровне.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются в положительной зоне. Краткосрочно волатильность на рынке может оставаться повышенной. В то же время выраженной направленной динамики не ожидается, котировки фьючерсов могут оставаться в широком диапазоне $60–65 за баррель Brent.



