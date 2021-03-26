Второй день подряд ОФЗ закрылись в плюсе на фоне высокого объема торгов. Вчера на открытии кривая сместилась вниз и до конца дня продолжала двигаться в том же направлении, несмотря на рост продаж со стороны нерезидентов во второй половине сессии (особенно во время торгов в США). Однако локальный спрос оказался достаточно высоким, чтобы компенсировать продажи нерезидентов.

Оборот в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 42,6 млрд руб. (примерно на уровне среды), тогда как в предыдущие две недели среднедневной оборот был около 27 млрд руб. Доходности коротких ОФЗ снизились на 15–20 бп, среднесрочных – примерно на 5 бп, а длинных – на 8–9 бп (локальные игроки по-прежнему отдавали предпочтение более длинным бумагам). В результате спред на отрезке 5–10 лет сузился на 1 бп, до 36 бп. 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 7,1%) подорожал на 0,5 пп, среднесрочные выпуски прибавили в цене в среднем 0,2–0,3 пп. В контексте бумаг EM ОФЗ вместе с бенчмарками Мексики и Турции оказались в числе лидеров. В среднем же доходности длинных локальных облигаций EM закрылись без изменений. Хуже всех смотрелись облигации ЮАР, прибавившие в доходности 9 бп.

Между тем ЦБ РФ представил данные о позициях нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 марта. В феврале суммарные вложения нерезидентов в ОФЗ сократились на 60 млрд руб., до 3,14 трлн руб., их доля снизилась на 0,7 пп, до 22,7%. Вышедшие ранее данные НРД указывали на несколько больший (79 млрд руб.) отток.



