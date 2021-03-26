Сектор российских еврооблигаций: спокойный день. Доходность UST-10 остается стабильной, и евробонды развивающихся стран продолжают проторговку текущих уровней. В российском сегменте, за исключением неликвидного выпуска ВТБ с погашением в 2035 году, амплитуда ценовых изменений не превысила в четверг полфигуры. 5-летняя CDS на «Россию» остается расширенной на уровне 112 б. п., впрочем, в той или иной степени такая динамика риск-премии относится к большинству ЕМ.

Сектор ОФЗ: коррекция после просадки. По данным ЦБ, нерезиденты в феврале сократили вложения в ОФЗ на 60 млрд руб., или на 1,9%, до 3,140 трлн руб. Объем рынка ОФЗ за этот месяц вырос на 155 млрд руб., или на 1,1%, до 13,858 трлн руб. Таким образом, доля нерезидентов в ОФЗ на 1 марта 2021 года уменьшилась до 22,7%, что является минимумом с 1 мая 2016 года. Учитывая новостной фон в последнее время, рискнем предположить, что по итогам текущего месяца нерезиденты вряд ли нарастят свои портфели в российском госдолге. Кстати, их чистый отток за январь-февраль не только связан с ожиданиями санкций. Дело в том, что происходящий с начала 2021 года активный рост доходностей на долговом рынке США снижает привлекательность вложений в суверенный долг развивающихся стран с учетом валютных рисков.