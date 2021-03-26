В лидерах роста к середине сессии были бумаги En+ Group (+2,60%) и котировки НЛМК (+2,15%). Акции ГМК “Норильский никель” подорожали на 1,85%. В лидерах снижения находились бумаги Polymetal (-1,87%) и котировки ТМК (-1,21%).

Акции Норникеля во второй половине февраля перешли к активному падению, оказавшись под давлением фундаментальных факторов в виде приостановки двух рудников. Теперь бумаги, перед обсуждением 29 марта дивидендного вопроса на совете директоров, расположены у минимумов с ноября прошлого года. Риски объявления о сокращении дивидендов указывают на возможность сохранения слабости бумаг в краткосрочной перспективе и движения в район среднесрочной поддержки 20 100 руб. в случае пессимистичного дивидендного сценария. Впоследствии, однако, перепроданность, близость важных технических значений и заложенность в котировки основных негативных факторов могут создать неплохие условия для восстановления бумаг с первыми целями 22 800 руб. и 23 700 руб. (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков).