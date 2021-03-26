Согласно отчету ЦБ об инфляционных ожиданиях, ожидаемая населением инфляция немного выросла в марте – до 12,7% г./г. (с 12,3% г./г.). Наблюдаемая тоже незначительно повысилась, до 10,1% (9,9% в феврале). Впрочем, ЦБ отмечает, что не у всех групп населения ожидания оказались сонаправленными: у менее обеспеченных слоев населения они снизились, тогда как у более обеспеченных – выросли. Регулятор связывает это с тем, что у первой группы (покупающей более дешевые товары) чувствуется сильнее позитивный эффект от административного сдерживания цен, тогда как у второй, наоборот, ощущение того, что цены растут именно в ответ на хороший спрос. Мы уже не раз отмечали, что одна из основных причин роста базовой инфляции сейчас в том, что после кризиса спрос потребителей сохранился в относительно хорошем состоянии, что позволило стороне предложения повышать цены с целью компенсации своих потерь прошлого года.

Кстати говоря, повышение инфляционных ожиданий происходит не только у населения – ЦБ в рамках прошлой пресс-конференции указал на то, что к цели инфляция вернется лишь во 2П 2022 г. – что созвучно с нашим обновленным прогнозом (см. график).

В целом из новых данных отчета регулятор делает вывод о том, что динамика текущих инфляционных ожиданий свидетельствует о том, что проинфляционное давление сейчас идет во многом именно со стороны спроса, а потому, как мы понимаем, требуется продолжение ужесточения ДКП. Мы полагаем, что при прочих равных следующее повышение ключевой ставки состоится уже в апреле.