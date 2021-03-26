За последнюю неделю цены на нефть упали более чем на 10% на опасениях третьей волны эпидемии из Европы. После постоянного роста с ноября прошлого года (+35% только с начала года) столь резкое снижение вызвало опасения в перегретости цен на нефть. Есть мнение, что цена в зимние месяцы росла впереди фундаментального восстановления рынка.

На наш взгляд, сохраняющиеся локдауны в Европе – последнее препятствие для Brent превысить отметку в $70 за баррель. При этом резкое падение 18 марта является подтверждением правильности осторожной политики Саудовской Аравии, министр энергетики которой на последней встрече заявил, что поверит в восстановление рынка после эпидемии только, когда сам его увидит.

Мы не видим перегретости спекулятивных позиций во фьючерсах, и альтернативные источники данных, как спутники и платежи на заправках, показывают возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к уровню до пандемии. В прошлый понедельник главы американских авиакомпаний на конференции также высказывали позитивный взгляд на текущую динамику восстановления спроса.

Объявленный уровень капитальной программы на 2021 г. национальной нефтяной компанией Саудовской Аравией в это воскресенье заметно меньше предыдущих прогнозов менеджмента ($35 млрд по сравнению с $40-45 млрд) может являться сигналом сохранения рассудительной осторожной политики королевства относительно возвращения ранее сокращенной добычи.

Саудовская Аравия продолжает дополнительно к соглашению в рамках ОПЕК+ добровольно сокращать добычу на 1 млн бар. в сутки в апреле. Также выплаты Saudi Aramco обещанных дивидендов в $75 млрд за прошлый год в рамках обещаний инвесторам на первичном размещении ($75 млрд в год в ближайшие 5 лет) может выглядеть сигналом сохранения планов по размещению акций Aramco на международной бирже в обозримом будущем. Для выплаты дивидендов компании пришлось залезть в долги.

Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы нефтяного рынка, являющегося одним из основных бенефициаров восстановления экономики в 2021 г. Прогнозная средняя цена для Brent на 2021 г. выглядит наиболее вероятной на уровне $65 за баррель с потенциальным ростом летом до $80 за баррель. Основными рисками для цен на нефть выглядят продолжение карантинов из-за новых сбоев в вакцинации и объявление изменений в стратегии американских сланцевых добытчиков по итогам сезона отчетности за 1К21 в конце апреля- начале мая.



