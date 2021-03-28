На минувшей неделе российские фондовые индексы показали смешанную динамику. Индекс Мосбиржи повысился на 1,81%, до 3489,83 пунктов. Индекс РТС упал на 1,64%, до 1449 пунктов. Давление на долларовый индекс РТС оказало ослабление рубля.

В начале недели российская валюта подешевела вслед за другими валютами развивающихся рынков на фоне обвала турецкой лиры, а также ожиданий ужесточения антироссийских санкций.

Лира подешевела к доллару на 15,5% на решении президента Турции Р. Эрдоган отправить в отставку главу ЦБ Наджи Агбала. Из-за ужесточения санкционной риторики участники рынка стали продавать российские облигации. Во вторник российским активам негатива добавил нефтяной рынок. Нефть обвалилась на фоне третьей волны заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе.

Бегство из рисковых активов усилилось из-за санкций Китая и решения правительства Новой Зеландии пресечь спекуляции на рынке жилья. Рублю от таких событий тоже сильно досталось, так как относится к рисковым активам. Ситуация на рынке улучшилась во второй половине недели, когда началась техническая коррекция по доллару США и нефти.

Индекс Мосбиржи

По итогам недельных торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,81%, до 3489,83 пунктов. С 16 марта индекс остается в нисходящем движении. Падение замедлилось на фоне восстановления цен на нефть и укрепления рубля во второй половине недели.

Из-за готовящихся санкций против России ситуация на рынках остается неопределенной. Индекс S&P500 готов обновить исторический максимум и подняться выше 3921,80. При продолжении роста нефтяных котировок и укреплении рубля можно ожидать восстановления индекса Мосбиржи до 3570 пунктов.

Поддержка находится на уровне 3400 пунктов. Если тучи начнут продолжат сгущаться, то она должна сдержать давление продавцов решивших продать акции входящих в индекс.

Индекс РТС

По итогам недельных торгов индекс РТС упал на 1,64%, до 1449 пунктов. Динамика долларового индекса сильно зависит от курса доллара и цен на нефть. Пока контейнеровоз Ever Given сидит на мели и блокирует судоходство, нефть будет расти. Снять с мели его пока не удалось. В очереди стоят уже больше 320 судов.

Также в центре внимания участников рынка будет находиться пандемия в Европе. Третья волна обвалила нефть до $60,24. Если ситуация ухудшится из-за медленной вакцинации, цена быстро вернётся обратно к достигнутому минимуму.

В четверг состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Картель должен оценить обстановку и решить, повышать им добычу нефти мае или нет. Решение окажет влияние на нефть, а она на акции нефтяных компаний и индекс РТС. Учитывая отбой индекса от 1413,15 можно рассмотреть движение вверх до 1505.

Доллар/рубль

По итогам недельных торгов рубль ослабился к доллару США на 2,08%, до 75,65 руб. Во второй половине недели рубль отыграл потери на фоне роста цен на нефть. В пятницу его укрепление было незначительным, так как никто не хочет оставаться в рублях на выходные.

Курс доллара снизился с 76,98 до 75,65 руб. За последние три торговых дня на уровне 75,60 руб. образовалась техническая поддержка. Если рубль проскочит ее, то на следующей неделе можем увидеть цену на отметке 74,75 руб. Однако антироссийские санкции и увеличение запасов нефти на мировых рынка остаются для рубля ключевыми факторами давления.

Евро/рубль

По итогам недельных торгов рубль ослабился к евро на 1,16%, до 89,24 руб. Максимум недели зафиксирован на отметке 91,19 руб. Евро остается слабым из-за третьей волны и новых блокировок в Европе Рубль от этого выигрывает, но сам остаётся под давлением из-за готовящихся санкций против России. Инвесторы опасаются, что США и их некоторые союзники введут санкции на ОФЗ. По оценкам ИАЦ «Альпари», на исходе марта в начале апреля по евро ожидается ослабление к рублю до 88,25 руб.

Выводы

На неделе с 29 марта по 2 апреля на российские активы продолжат оказывать влияние динамика цен на нефть, доллара США, индекса RGBI и санкционная риторика в адрес России.

Из ключевых событий на новую неделю стоит выделить: индексы PMI для производственной и непроизводственной сфер за март в Китае и США, отчёт по рынку труда в США, отчеты Американского института нефти и Минэнерго США по запасам нефти.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. Судно по-прежнему не удалось снять с мели. Инцидент нарушил всю логистическую цепочку поставок, в том числе, нефти и газа. В очереди со стороны Красного и Средиземного морей сегодня стоят более 320 судов.

При продолжении роста нефтяных котировок и укреплении рубля можно ожидать восстановления индекса Мосбиржи до 3570 пунктов, по индексу РТС — до 1505 пунктов. При улучшении внешнего фона по паре доллар/рубль цель составляет 74,75 руб., евро/рубль — на отметке 88,25 руб.