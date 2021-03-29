Прошедшая неделя прошла под знаком роста на западных площадках
Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, следуя за мировыми настроениями. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%, FTSE 100 — на 0,5%, DAX — на 0,9%, CAC 40 снизился на 0,2%. В пятницу основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% на оптимизме по поводу роста американской экономики.
Президент США Джо Байден пообещал вдвое увеличить планы по вакцинации населения — до 200 млн. доз за первые 100 дней президентства, после того, как его предыдущая цель в 100 млн. прививок была достигнута на 42 дня раньше запланированного срока.
Поддержку рынку также оказывало объявление ФРС о том, что банки смогут возобновить обратный выкуп собственных акций и повысить дивиденды, начиная с конца июня. Акции крупных банков JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley подорожали на фоне этой новости.
Динамика американских индексов за неделю была разнонаправленной: DOW +1,36%, S&P +1,57%, Nasdaq —0,58%.
На текущей неделе ожидается небольшое количество событий.
В четверг состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Предположительно в среду Джо Байден озвучит детали нового инфраструктурного плана.
Во вторник Германия представит индекс потребительских цен за март. В среду Британия сообщит об изменении объема ВВП и сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В этот же день Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за февраль и выпустит индекс потребительских цен за март. В четверг в еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе за март. В пятницу Британия заявит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за декабрь.
В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменение числа занятых от ADP за март в среду. В четверг США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, представят производственный индекс ISM за март и заявят об изменении расходов в строительном секторе за февраль. В пятницу США опубликуют статистику по рынку труда.
Свои финансовые результаты опубликуют Micron и Lululemon Athletica.
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