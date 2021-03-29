В пятницу американский рынок акций мощно вырос, причем без особых причин. Да, можно сказать, что инвесторы обрадовались намерению Байдена удвоить число вакцинированного населения за первые 100 дней его президентства. Да, оптимизм внушает разработка нового пакета стимулирования американской экономики объемом 3 трлн долларов.

Но поводы это зыбкие, к тому же за новую помощь экономики придется заплатить не только ростом инфляции, но и с большой вероятностью повышением налогов на бизнес.

Но так или иначе, американский рынок подошел к историческим максимумам, откуда мы видим вполне логичную коррекцию сегодня, выражающуюся в снижении фьючерсов на 0,5-0,7%. Но падает и все остальное: промышленные и драгоценные металлы, а также нефть.

Что касается нефти, то сегодня появилась информация, что севшее на мель судно в Суэцком канале сдернуто, но пока судоходство по каналу не возобновлено. Это вызвало снижение нефти на 2%. Кроме того, рынок нефти в первой половине понедельника традиционно отыгрывает пятничную статистику по числу активных установок в США, а она вышла негативной для «быков».

От сильных распродаж нефтяных контрактов будут удерживать ожидания саммита ОПЕК+. Базовым вариантом является сохранение квот добычи в мае на нынешнем уровне. Если нефтяники разочаруют трейдеров, нефть обвалится в район 55 долларов за баррель.

Так что нас сегодня ждет день не очень активного снижения. Но от открытия шортов мы бы рекомендовали воздержаться, рынок очень изменчив, а признаков начала затяжной коррекции пока нет.

В тоже время рекомендуем внимательно следить за новостями по «Норильскому Никелю» — сегодня совет директоров компании будет осуждать инвестиционную политику и дивиденды. На прошлой неделе бумага уходила под сильное сопротивление 22 тыс, но смогла закрыться чуть выше него. Таким образом, если совет директоров обрадует инвесторов, то мы увидим ложный пробой уровня и последующий рост бумаги.

На негативном внешнем фоне потихоньку слабеет рубль. Все говорит о том, что об уходе пары доллар-рубль в коридор 73-74,7 стоит забыть. При первом негативе пара пойдет к следующему сопротивлению 78. Но для этого ей нужно закрепиться выше 76. Возможно, это мы увидим сегодня.