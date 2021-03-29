26 марта преобладала положительная динамика. В пятницу котировки в целом соответствовали уровню начала недели. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ММК (+3,82%). Среди аутсайдеров оказались акции Polymetal (-1,24%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76 на фоне роста цены на нефть.

Транснефть (+0,91%)опубликует отчет за 2020 год по МСФО. По ожиданиям, выручка компании составит 950 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 году. Прогноз по EBITDA — 99 млрд руб. Анализ поквартальной динамики показывает, что падение выручки произошло во 2-м квартале вследствие снижения объемов нефтедобычи на фоне кризиса, вызванного пандемией. ОПЕК+ будет постепенно восстанавливать добычу по мере роста глобального спроса. Повышения выручки до докризисных уровней можно ожидать в конце года. 31 марта компания проведет конференцию для инвесторов. Цель на конец 2021 года: 201 тыс. руб. за бумагу.

Торговая идея: Газпром (+0,50%), спек. покупка, цель: 240 руб. С технической точки зрения вероятен отскок к верхней границе восходящего коридора. Не исключено улучшение новостного фона, в частности возможен рост цены и спроса на газ после ослабления карантинных ограничений в Европе. Компания намерена вскоре завершить строительство проекта Северный поток — 2.

Мы ожидаем роста рынка в пределах 1%. Внешний фон спокойный. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00–76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.