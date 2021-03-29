В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках.

Инвесторы продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностей американских казначейских облигаций. Несмотря на заверения со стороны представителей ФРС о готовности удерживать мягкую денежно-кредитную политику до момента существенного восстановления американской экономики, на рынках сохраняются опасения относительно возможности более раннего ужесточения монетарной политики со стороны американского регулятора. Это, как минимум, сдерживает покупки в рисковых активах. А также выступает поводом для фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках. Дополнительным фактором выступит представление президентом США Дж Байденом нового плана по стимулированию американской экономики, ориентированного на инфраструктуру, что, с одной стороны, может поспособствовать дальнейшему восстановлению американской экономики, с другой, привести к еще большему росту инфляционных ожиданий.

Также рынки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. Особые опасения вызывает ситуация в Европе, где в связи с началом третьей волны правительства ведущих стран вынуждены вводить дополнительные карантинные ограничения для сдерживания распространения инфекции. В результате, инвесторы пересматривают в сторону уменьшения свои ожидания по темпам восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что оказывает давление на товарные и фондовые рынки. При этом позитивным фактором выступает улучшение ожиданий относительно темпов вакцинации в США. По заявлениям президента Байдена к окончанию первых ста дней его президентства количество вакцинированных составит 200 млн человек. Предыдущей целью было 100 млн человек. Ожидание активизации процесса вакцинации в Штатах способствует росту интереса инвесторов к рисковым активам.

Внимание инвесторов привлечет и макроэкономическая статистика, среди которой мы выделяем данные по индексу потребительского доверия в США, блок индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также статистику по рынку труда США, который остается в фокусе американского регулятора. Отметим, что на европейских и американских площадках предстоящая неделя будет короткой – 2 апреля на западных рынках будет выходной в связи с отмечанием католиками Страстной пятницы. В этой связи ожидаем снижения активности игроков и объемов торгов во второй половине недели.

Настроения на утро понедельника можно охарактеризовать, как противоречивые. С одной стороны, азиатские площадки показывают подъем в пределах 0,5% на фоне позитивного закрытия в США, где основные индексы в пятницу вернулись к максимальным уровням. С другой, во фьючерсах на основные американские индексы активизировалась фиксация прибыли по длинным позициям, что приведет к их снижению до 0,8%. На рынке энергоносителей также наблюдается преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 2%, отступив в район 63 долларов за баррель.

По итогам пятницы индекс МосБиржи прибавил 1,5%, достигнув 3490 пунктов. Учитывая внешний фон, сегодня в начале дня ожидаем умеренного подъема российского рынка. Позитивное влияние внешних фондовых площадок будет частично нивелировано коррекцией в ценах на нефть. В результате индекс МосБиржи попытается закрепиться в районе 3500 пунктов. В дальнейшем в российских акциях могут активизироваться продажи, что приведет к компенсации утреннего роста. Отметим, что в рамках предстоящей недели мы ожидаем продолжения движения индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 3400-3500 пунктов.

В пятницу доллар и евро потеряли к рублю 0,7% и 0,5% соответственно. Сегодня на утренней сессии продажи в рубле преобладают, чему способствует коррекция в ценах на нефть и умеренное ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль поднялась в район 75,8 рубля. В дальнейшем рубль может попытаться возобновить восстановление, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля. На наш взгляд, данный коридор останется актуальным для американской валюты до конца недели.



