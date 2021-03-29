По итогам прошлой недели цены ОФЗ выросли
В пятницу доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,02% годовых (-10 б.п.). В конце недели рублевые облигации полностью отыграли снижение цен, которое происходило в понедельник-вторник на фоне ослабления спроса на риск ЕМ из-за событий в Турции. По итогам недели доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. Позитивный настрой в отношении ОФЗ был поддержан отменой аукционов Минфина РФ в среду, а также снижением накала антироссийской риторики со стороны США.
На этой неделе Минфин РФ представит план размещения ОФЗ на второй квартал. За январь-март ведомство разместило новый госдолг на 0,4 трлн руб. при плане в 1,0 трлн руб. Скорее всего, во втором квартале Минфин также будет гибко реагировать на рыночную конъюнктуру, делая ставку на снижение стоимости заимствований. Реалистичный план размещения оцениваем в 0,4 – 0,6 трлн руб.
На этой неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых. Умеренное давление на рынок может оказать снижение нефтяных цен и ослабление спроса на активы развивающихся стран из-за третьей волны коронавируса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210329/833343113.html